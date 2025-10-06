|Петрос Мегрян стал новым депутатом Национального Собрания Армении
|Экс-Омбудсмен Армении Арман Татоян выходит на политическую арену
|Родственники без вести пропавших военнослужащих требуют освободить задержанных ранее родителей
|Горисский госколледж объявил о продолжении забастовки - здесь требуют отложить назначение исполняющего обязанности директора
|Болгарское издание flagman.bg: "Добро пожаловать в Болгарию - раздевайся!" - МИД Армении опять молчит, здесь забыли о нотах протеста
|Обнаруженный рак - это рак, независимо от того, голосует ли пациент за диагноз или нет - РПА
|Владимир Варданян: все те депутаты, у которых есть доступ к гостайне, могут ознакомиться с текстом документа о 44-дневной войне
|Грайр Товмасян признан виновным, но освобожден от уголовной ответственности
|Уж лучше Gender Party, чем селективные аборты
|Самвел Карапетян из застенок СНБ: Ереван должен стать образовательным и медицинским центром региона
|Оппозиционер: Мероприятия оппозиции по выражению вотума недоверия Пашиняну проходят согласно плану
|Кредиты на ремонт — быстро и доступно с IDBank
|В комиссии НС РА представлен проект заявления парламента "О национальном кризисе и провале управления"
|Депутат: Власти Армении готовят существенные изменения в процесс представления физическими лицами деклараций о доходах
|Кто для нас Баграмян или Бабаджанян?: Пашинян заявил о необходимости <ребрендинга> символов
|Всем понятно, о чем моя притча: Пашинян о результатах соцопроса
|В Армении возраст не будет считаться основанием для расторжения трудового договора: Проект минсоцтруда
|Суды в Армении смогут представлять свои санкции в отношении имущества в электронной форме, а не путем почтовых отправлений
|Омбудсмен РА: язык вражды подрывает социальную солидарность и ставит под угрозу демократические ценности
|ХО «Довлетли-Довран» обеспечивает продукцией отечественных и зарубежных потребителей
|АНК решительно осуждает политическое преследование архиепископа Аджапахяна
|Президент РА: В случае реализации программы "Перекрёсток мира" могут появиться новые возможности для развития сотрудничества между Арменией и Туркменистаном
|Конгрессмен США: Армянская земля должна быть освобождена от азербайджанских вооружённых сил
|ANCA приветствует приверженность президента США к возвращению беженцев из Арцаха, освобождению армянских заложников и защите христианских святынь
|САР: Приговор Микаэлу Аджапахяну - свидетельство отсутствия в Армении демократии и правосудия
|Бакинский суд "раскопал свидетеля" в рамках "показаний" против генерала Левона Мнацаканяна - депутат НС РА
|В Армении значительно потеплеет - прогноз синоптиков
|Востоковед: Мирный договор не интересен Азербайджану до тех пор, пока он не получит от него дополнительных выгод
|Микаэл Аджапахян приговорен к 2 годам лишения свободы - В Первопрестольном назвали решение суда политически мотивированным
|Евродепутат призвал направить представителей ЕС для наблюдения за ходом незаконного судилища над армянскими военнопленными в Баку
|Международный юрист призвал власти Армении обеспечить справедливое судебное разбирательство в деле архиепископа Аджапахяна
|Конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ» отмечает свой 10-летний юбилей
|Эксперт: Реализация маршрута Трампа связана не с экономическими выгодами, а геополитическими
|Депутат НС обратился к руководителям ПАСЕ с призывом направить послов для оценки состояния армянских военнопленных, содержащихся в бакинских тюрьмах
|Урсула фон дер Ляйен: Мы с нетерпением ждем следующего саммита Европейского сообщества в Ереване
|Генсек ОТГ: Реализация "маршрута Трампа" придаст дополнительный импульс успеху инициативы "Средний коридор"
|Фонд "Гегард": Преднамеренное и систематическое уничтожение Азербайджаном армянского культурного наследия в Нахичевани, Арцахе и других местах давно подтверждено многочисленными неоспоримыми фактами
|Генпрокуратура РА приняла на себя Председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
|Тигран Абрамян: Азербайджан и Турция делают все для сведения к минимуму выгод армянской стороны от маршрута Трампа
|Иностранные граждане занимались контрабандой и сбытом различных наркотиков в Армении
|Пашинян: Ереван придает важность сложившимся с Берлином дружественным отношениям
|Оппозиционер: Пока Пашинян считает вопрос "коридора" закрытым, Алиев продолжает продвигать азербайджанские нарративы
|Депутат НС убежден, что появление авиакомпании Turkish Airlines на армянском рынке произойдет в самое ближайшее время
|Скандальный блогер Вардан Гукасян (<Дог>) не будет экстрадирован в Армению
|Политолог: сокращение оборонного бюджета Армении выглядит показной авантюрой
|Посольство: Команда Службы таможенной и пограничной охраны США будет работать с пограничными силами Армении
|Министр иностранных дел Туркменистана встретился с директором постпредства Азиатского банка развития в Туркменистане
|Азербайджановед: Армения не сможет стать государством без национальной идеи
|Мирзоян о реакции Москвы на TRIPP: наши российские партнёры должны уважать волеизъявление армянского народа
|Баку продолжает выдвигать определенные предусловия: заявил Мирзоян польскому ТВ
|Глава МИД: мы также собираемся использовать территорию Нахичевана для железнодорожной связи севера и юга Армении
|Депутат НС: Не надо усматривать какой-то подтекст в том, что президент США называл Армению Албанией
|Вице-премьер: Армения высоко ценит поддержку Германией усилий, направленных на укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе
|"ДА": Армении необходим выбор в пользу чётко сформулированной и жизнеспособной альтернативы
|Пашинян сообщил о дате проведения VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване
|Пашинян: укрепление связей с Европой имеет стратегическое значение для Южного Кавказа
|По делу доведения военнослужащего до самоубийства арестованы двое сослуживцев
|Режиссер арцахского театра: Там, где восходит солнце, существует надежда на возвращение
|Благодаря финансированию IDBank в селе Сваранц появится детский сад: программа «Бок о бок» продолжается
|Омбудсмен о деле Паракара: Презумпция невиновности имеет крайне важное значение
|Читать больше
АрмИнфо. Никакого спора между председателями парламентских комиссий по государственно-правовым вопросам и по вопросам обороны и безопасности нет и быть не может.
Об этом 6 октября журналистам заявил глава комиссии НС по государственно -правовым вопросам Владимир Варданян, говоря о своем комментарии относительно доклада временной парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.
Напомним, что спикер НС Ален Симонян отказался включать обсуждение доклада в повестку НС, мотивируя это наличием трех комментариев, которые по своей сути оказались идентичными. Симонян отмечал, что все сроки для представления доклада истекли, и документ по этой причине не может быть включен в повестку НС. Впрочем, спикер не исключил, что доклад будет рассмотрен на внеочередном заседании парламента или в формате парламентских слушаний, но в закрытом режиме.
В этой связи, как отметил Варданян, он в соответствии с требованием закона, ответил на письмо Симоняна со своими комментариями, которые сводились к тому, что в докладе имеются положения, которые содержат элементы государственной тайны. Тем не менее, все те парламентарии, у которых есть доступ к гостайне, могут ознакомиться с текстом документа, который практически готов.
|Петрос Мегрян стал новым депутатом Национального Собрания Армении
|Экс-Омбудсмен Армении Арман Татоян выходит на политическую арену
|Родственники без вести пропавших военнослужащих требуют освободить задержанных ранее родителей
|Горисский госколледж объявил о продолжении забастовки - здесь требуют отложить назначение исполняющего обязанности директора
|Болгарское издание flagman.bg: "Добро пожаловать в Болгарию - раздевайся!" - МИД Армении опять молчит, здесь забыли о нотах протеста
|Обнаруженный рак - это рак, независимо от того, голосует ли пациент за диагноз или нет - РПА
|Владимир Варданян: все те депутаты, у которых есть доступ к гостайне, могут ознакомиться с текстом документа о 44-дневной войне
|Грайр Товмасян признан виновным, но освобожден от уголовной ответственности
|Уж лучше Gender Party, чем селективные аборты
|Самвел Карапетян из застенок СНБ: Ереван должен стать образовательным и медицинским центром региона
|Оппозиционер: Мероприятия оппозиции по выражению вотума недоверия Пашиняну проходят согласно плану
|Кредиты на ремонт — быстро и доступно с IDBank
|В комиссии НС РА представлен проект заявления парламента "О национальном кризисе и провале управления"
|Депутат: Власти Армении готовят существенные изменения в процесс представления физическими лицами деклараций о доходах
|Кто для нас Баграмян или Бабаджанян?: Пашинян заявил о необходимости <ребрендинга> символов
|Всем понятно, о чем моя притча: Пашинян о результатах соцопроса
|В Армении возраст не будет считаться основанием для расторжения трудового договора: Проект минсоцтруда
|Суды в Армении смогут представлять свои санкции в отношении имущества в электронной форме, а не путем почтовых отправлений
|Омбудсмен РА: язык вражды подрывает социальную солидарность и ставит под угрозу демократические ценности
|ХО «Довлетли-Довран» обеспечивает продукцией отечественных и зарубежных потребителей
|АНК решительно осуждает политическое преследование архиепископа Аджапахяна
|Президент РА: В случае реализации программы "Перекрёсток мира" могут появиться новые возможности для развития сотрудничества между Арменией и Туркменистаном
|Конгрессмен США: Армянская земля должна быть освобождена от азербайджанских вооружённых сил
|ANCA приветствует приверженность президента США к возвращению беженцев из Арцаха, освобождению армянских заложников и защите христианских святынь
|САР: Приговор Микаэлу Аджапахяну - свидетельство отсутствия в Армении демократии и правосудия
|Бакинский суд "раскопал свидетеля" в рамках "показаний" против генерала Левона Мнацаканяна - депутат НС РА
|В Армении значительно потеплеет - прогноз синоптиков
|Востоковед: Мирный договор не интересен Азербайджану до тех пор, пока он не получит от него дополнительных выгод
|Микаэл Аджапахян приговорен к 2 годам лишения свободы - В Первопрестольном назвали решение суда политически мотивированным
|Евродепутат призвал направить представителей ЕС для наблюдения за ходом незаконного судилища над армянскими военнопленными в Баку
|Международный юрист призвал власти Армении обеспечить справедливое судебное разбирательство в деле архиепископа Аджапахяна
|Конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ» отмечает свой 10-летний юбилей
|Эксперт: Реализация маршрута Трампа связана не с экономическими выгодами, а геополитическими
|Депутат НС обратился к руководителям ПАСЕ с призывом направить послов для оценки состояния армянских военнопленных, содержащихся в бакинских тюрьмах
|Урсула фон дер Ляйен: Мы с нетерпением ждем следующего саммита Европейского сообщества в Ереване
|Генсек ОТГ: Реализация "маршрута Трампа" придаст дополнительный импульс успеху инициативы "Средний коридор"
|Фонд "Гегард": Преднамеренное и систематическое уничтожение Азербайджаном армянского культурного наследия в Нахичевани, Арцахе и других местах давно подтверждено многочисленными неоспоримыми фактами
|Генпрокуратура РА приняла на себя Председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
|Тигран Абрамян: Азербайджан и Турция делают все для сведения к минимуму выгод армянской стороны от маршрута Трампа
|Иностранные граждане занимались контрабандой и сбытом различных наркотиков в Армении
|Пашинян: Ереван придает важность сложившимся с Берлином дружественным отношениям
|Оппозиционер: Пока Пашинян считает вопрос "коридора" закрытым, Алиев продолжает продвигать азербайджанские нарративы
|Депутат НС убежден, что появление авиакомпании Turkish Airlines на армянском рынке произойдет в самое ближайшее время
|Скандальный блогер Вардан Гукасян (<Дог>) не будет экстрадирован в Армению
|Политолог: сокращение оборонного бюджета Армении выглядит показной авантюрой
|Посольство: Команда Службы таможенной и пограничной охраны США будет работать с пограничными силами Армении
|Министр иностранных дел Туркменистана встретился с директором постпредства Азиатского банка развития в Туркменистане
|Азербайджановед: Армения не сможет стать государством без национальной идеи
|Мирзоян о реакции Москвы на TRIPP: наши российские партнёры должны уважать волеизъявление армянского народа
|Баку продолжает выдвигать определенные предусловия: заявил Мирзоян польскому ТВ
|Глава МИД: мы также собираемся использовать территорию Нахичевана для железнодорожной связи севера и юга Армении
|Депутат НС: Не надо усматривать какой-то подтекст в том, что президент США называл Армению Албанией
|Вице-премьер: Армения высоко ценит поддержку Германией усилий, направленных на укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе
|"ДА": Армении необходим выбор в пользу чётко сформулированной и жизнеспособной альтернативы
|Пашинян сообщил о дате проведения VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване
|Пашинян: укрепление связей с Европой имеет стратегическое значение для Южного Кавказа
|По делу доведения военнослужащего до самоубийства арестованы двое сослуживцев
|Режиссер арцахского театра: Там, где восходит солнце, существует надежда на возвращение
|Благодаря финансированию IDBank в селе Сваранц появится детский сад: программа «Бок о бок» продолжается
|Омбудсмен о деле Паракара: Презумпция невиновности имеет крайне важное значение
|Читать больше
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Читать больше
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест