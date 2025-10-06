Понедельник, 6 Октября 2025 15:53

АрмИнфо. Никакого спора между председателями парламентских комиссий по государственно-правовым вопросам и по вопросам обороны и безопасности нет и быть не может.

Об этом 6 октября журналистам заявил глава комиссии НС по государственно -правовым вопросам Владимир Варданян, говоря о своем комментарии относительно доклада временной парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

Напомним, что спикер НС Ален Симонян отказался включать обсуждение доклада в повестку НС, мотивируя это наличием трех комментариев, которые по своей сути оказались идентичными. Симонян отмечал, что все сроки для представления доклада истекли, и документ по этой причине не может быть включен в повестку НС. Впрочем, спикер не исключил, что доклад будет рассмотрен на внеочередном заседании парламента или в формате парламентских слушаний, но в закрытом режиме.

В этой связи, как отметил Варданян, он в соответствии с требованием закона, ответил на письмо Симоняна со своими комментариями, которые сводились к тому, что в докладе имеются положения, которые содержат элементы государственной тайны. Тем не менее, все те парламентарии, у которых есть доступ к гостайне, могут ознакомиться с текстом документа, который практически готов.