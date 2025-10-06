Понедельник, 6 Октября 2025 14:00

АрмИнфо.Мероприятия оппозиционных сил Армении по выражению вотума недоверия премьер­министру РА Николу Пашиняну проходят согласно плану. Об этом 6 октября журналистам заявил руководитель оппозиционной фракции "Честь имею" Национального Собрания РА Айк Мамиджанян.

По его словам, процесс импичмента невозможен без одобрения со стороны народа, без консолидации всех общественных институтов и уличной борьбы. Это понимают и представители власти, которые боятся подобного развития событий. Но в любом случае, отметил Мамиджанян, в оппозиции рассчитывают на вовлечение депутатов НС от правящей фракции "Гражданский договор" в этот процесс. Оппозиционер не исключил проведения переговоров с представителями правящего большинства, но не стал углубляться в этот вопрос. Он лишь подчеркнул, что при обнародовании имен парламентариев от правящей силы немедленно обернется против них самих. "В "демократической" Армении, в которой насчитывается свыше 30 политических заключенных, любая огласка приведет к применению против них всего репрессивного аппарата. Нам необходимо показать тем, что даже те, кто активно поддерживает Пашиняна, их просто обманули. Вспомните его заявление о том, дайте нам голоса и мы пойдем по пути деокуппации Шуши и Гадрута, а в реальности сдали весь Арцах. Вопрос отстранения Пашиняна от власти требует сложной повседневной и кропотливой работы с вовлечением представителей всех сфер, включая и СМИ", - сказал оппозиционер.