АрмИнфо.Бывает, что вы приобрели или собираетесь приобрести недвижимость. Она может нуждаться в ремонте и обстановке, и иногда оказывается, что средств не хватает, чтобы довести всё до желаемого уровня. Если вы оказались в подобной ситуации, то читайте дальше.

IDBank предлагает доступные и быстрые кредиты в драмах для ремонта и обстановки недвижимости, приобретённой или приобретаемой на первичном рынке. Сумма кредита составляет от 2 до 20 миллионов драмов. Номинальная процентная ставка — 13,75% годовых, эффективная — 14,50–14,80% годовых. Срок погашения — до 120 месяцев. Кредиты на сумму до 10 миллионов драмов предоставляются без анализа доходов.

В этом случае вы освобождаетесь от всех возможных хлопот и дополнительных расходов: вам больше не придётся платить единовременную комиссию за предоставление кредита, за обслуживание, за рассмотрение кредитной заявки или за снятие наличных. А решение о предоставлении кредита принимается очень быстро: Банк сообщит вам о своём решении в течение 2 рабочих дней.

Это отличная возможность сэкономить и деньги, и нервы, поэтому поспешите обратиться в ближайшее отделение IDBank или свяжитесь с контакт-центром Банка, чтобы подать заявку на кредит. Чтобы ознакомиться со всеми подробностями предоставления кредита, переходите по ссылке.