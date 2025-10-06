Понедельник, 6 Октября 2025 13:25

АрмИнфо.Фракция "Честь имею" Национального Собрания РА предлагает силовое решение вопроса при восстановлении территориальной целостности страны лишь как один из вариантов.

Об этом 6 октября, представляя на заседании Комиссии по государственно-правовым вопросам НС РА проект заявления НС "О национальном кризисе и провале управления", заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

По его словам, сам текст заявления напрямую не связан с процессом импичмента премьер-министра РА. По сути, он лишь фиксирует внешнеполитические и внутриполитические проблемы государства, а также вопросы, связанные с его безопасностью. По представленному документу уже состоялись парламентские слушания, на которых другая оппозиционная сила в лице блока "Армения" решила присоединиться к процессу импичмента. Сразу после проведения слушаний произошли ряд событий, которые можно добавить в пункт о нарушениях прав и отходе от демократии. В частности, речь идет о позорном решении суда в отношении главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна.

Оппозиционер подверг критике и подписанные в Вашингтоне документы, в том числе, и "маршрут Трампа". В частности, в парламенте страны премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутатов о том, сможет ли Азербайджан по данному маршруту поставлять вооружение в Нахиджеван, ответил, что "если мы может поставлять вооружение в Мегри, то и у них есть такое право". Это заявление, как подчеркнул Мамиджанян, несопоставимо.

В свою очередь, депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" заявили, что оппозиция представила проект, который изначально неприемлем. Они подчеркнули, что в тексте заявления нет ни одного пункта, который авторы могли бы обосновать.

Отмчтим, что оппозиционная фракция "Честь имею" Национального Собрания Армении ввела в обращение проект заявления НС РА "Об обшенациональном кризисе и провалом управления". "Правительство под руководством Никола Пашиняна не только не выполнило свои обязательства, существенно отклонившись от представленной им же самим и одобренной парламентским большинством программы правительства, но и не смогло эффективно реагировать на вызовы, стоящие перед государством, зачастую становясь причиной возникновения новых вызовов", - говорится в проекте заявления. Деятельность сегодняшних управленцев привела к системному кризису на всех уровнях государственного управления. Эта политика имела катастрофические последствия для национальной безопасности, государственного суверенитета, демократии, всех сфер социально- экономической и национальной жизни, создав серьезнейшие проблемы для Республики Армения и поставив под угрозу будущее страны.

Фракция также указывает на провал стратегии нацбезопасности и капитуляцию, потерю Арцаха, неспособность вернуть из азербайджанского плена армянских военнопленных и представителей военно-политического руководства Арцаха, нарушение территориальной целостности РА, срыв повестки международного признания Геноцида армян, авантюрную внешнюю политику, односторонние уступки, ухудшение отношений с союзниками и изоляцию страны, откат от демократии и повсеместные нарушения прав человека. "Честь имею" указала также расцвет коррупции и протекционизма, отсутствие подотчетности, экономический спад и социальная апатия, гуманитарный кризис, неспособность решить проблемы вынужденных переселенцев из Арцаха.

"Посему мы заявляем, что на данный момент единственное конституционное решение общенациональной чрезвычайной ситуации - процесс выражения Национальным Собранием недоверия премьер-министру, который предполагает следующую последовательность шагов:

1. Консолидация депутатов вокруг идеи выражения недоверия премьер-министру.

2. Формирование переходного правительства национального единства, приоритетами которого должны стать:

стабилизация ситуации в сфере нацбезопасности;

восстановление верховенства закона, освобождение всех политзаключенных и гарантия демократических свобод;

восстановление атмосферы общественной солидарности;

организация свободных, справедливых и конкурентных парламентских

выборов;

прекращение падения международного авторитета Армении;

защита страны от экономических потрясений;

продвижение на международных площадках вопроса возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и военно-политического руководства Арцаха. Мы призываем все

политические силы, гражданское общество и отдельных граждан, которые верят в будущее Армении, объединиться вокруг наиболее реалистичного на данный момент способа смены власти - процесса выражения недоверия премьер-министру.

Время перемен настало, перед лицом нависших новых и, возможно, разрушительных бедствий>, - подчеркивается в проекте заявления