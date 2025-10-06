Понедельник, 6 Октября 2025 13:17

АрмИнфо. Власти Армении готовят существенные изменения в процесс представления физическими лицами деклараций о доходах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя комиссии по экономическим вопросам Национального Собрания РА Бабкен Тунян.

Он напомнил, что согласно действующим регулированиям граждане обязаны до 1 ноября текущего года, войдя на соответствующую площадку Комитета государственных доходов, заполнить свои декларации, направив их в КГД с электронной подписью. Со следующего года к системе подключатся несколько сотен тысяч пенсионеров и все остальные граждане страны. При наличии в Комитете государственных доходов информации об источниках доходов, к примеру, заработной платы, она автоматически регистрируется. Если же гражданин видит необходимость в уточнении или дополнении некоторых данных, он это дополняет и утверждает декларацию. Если же все соответствует объемам доходов, гражданин утверждает декларацию. Тунян отметил, что за непредставление деклараций предусмотрены штрафные санкции.

Теперь предлагаются некоторые изменения. Так, если гражданин считает, что все его данные, включая заработную плату и другие источники дохода, видимы, он может просто не входить в систему КГД. В этом случае, декларации о доходах граждан, даже если они и не входили в систему, но они видимы для КГД, будут считаться заполненными. При этом, какой-либо ответственности за непредставление доходов граждане нести не будут. Но те же граждане, которые осознают, что их доходы невидимы для КГД, спустя определенное время будут нести некоторую ответственность.

Параллельно Комитету государственных доходов будет предоставлен дополнительный инструмент для получения больших объемов информации в целях полного заполнения деклараций. Если гражданин дает согласие на получение КГД данных о дивидендах с вкладов, система также автоматически будет фиксировать этот факт. При отказе дать добро, граждане посредством банков самостоятельно должны будут получить эти данные и заполнить декларации.

Тем самым, как отметил Тунян, власти от логики штрафов переходят к логике мотивации. Фактически за непредставление деклараций ответственность применяться не будет, поскольку таких случаев не будет, но при этом граждане продолжат пользоваться социальными кредитами на образование и медицинские услуги. Предложенная система должна упростить отношения граждан с государством, сделав их более прозрачными.

Проект поправок в действующее законодательство по данному вопросу станет результатом совместной работы с правительством РА и будет представлен в обращение НС от имени фракции "Гражданский договор".

Напомним, что внедрение системы васеобщего декларирования доходов всех граждан-резидентов республики началось с 2023 года. Процесс организован в три этапа, с каждым годом будет увеличиваться круг лиц, обязанных предоставлять декларацию. Внедрение системы завершится в 2025 году. Граждане-резиденты Республики Армения через подачу декларации о доходах, могут воспользоваться возможностью возмещения социальных расходов из суммы подоходного налога. Данная возможность распространяется на социальные расходы, понесенные как лично декларантом, так и членами семьи (супругом, родителями и детьми). Компенсация расходов не превышает 100 тыс драмов в течение одного отчетного года