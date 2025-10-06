Понедельник, 6 Октября 2025 12:00

АрмИнфо.Премьер Армении Никол Пашинян 6 октября утром в ходе фейсбуковского прямого эфира рассказал о результатах датского соцопроса, направленного на выявление сфер информации оказывающих негативное воздействие на общественность.

По его словам, в ходе саммита в Копенгагене руководитель одной из стран выступил с докладом, в котором сообщил, что лица, использующие в его стране технологии дезинформации, провели социологический опрос, чтобы выяснить, какие сферы информации оказывают негативное воздействие на общественность, предоставляя ей информацию, направленную против государства и правительства.

<Выяснилось, что это 4 сферы: национальное, церковь, здравоохранение или его альтернативные методы и заговоры.

Мне кажется, всем понятно, о чем моя притча. Следующий вывод заключается в том, что наше общество по многим вопросам мало чем отличается от любого другого европейского общества>