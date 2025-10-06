Понедельник, 6 Октября 2025 11:58

АрмИнфо.В Армении все вопросы, связанные с решениями судов об аресте или снятии ареста с имущества, будут решаться в электронной форме.

Комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам на заседании 6 октября выдала положительное заключение по представленным правительством РА во втором чтении поправкам в законе "О государственной регистрации прав на имущество" и в пакете смежных документов.

Как отметил в своем выступлении председатель Комитета кадастра РА Сурен Товмасян, в настоящее время процесс регулируется в бумажном виде, когда сообщения о наложении ареста или снятия ареста с недвижимости поступает в Комитет в письменном виде, что приводит к затяжке времени. Теперь предлагается упростить данный процесс путем оповещения в электронной форме. Все данные поступают в электронный журнал, откуда сразу переводятся в базу данных Комитета кадастра и автоматически регистрируется в государственном регистре. Сообщения о применении санкций в отношении имущества суды также смогут представлять в электронной форме, а не путем почтовых отправлений