Понедельник, 6 Октября 2025 10:54

АрмИнфо.В сотрудничестве с Защитником прав человека Республики Армения и Фондом имени Конрада Аденауэра 4 и 5 октября в Цахкадзоре прошли двухдневные обсуждения на тему "Повышение осведомленности о языке вражды".

Как отмечается в сообщении офиса Омбудсмена, целью мероприятия было обсуждение проявлений ненависти, распространяемых через социальные медиа и сети, их причин, международных стандартов борьбы с ними, а также обращение к наиболее часто подвергающимся нападкам группам. В мероприятии приняли участие депутаты Национального Собрания, представители судебных органов, прокуратуры, Комитета по телевидению и радиовещанию, а также сотрудники аппарата Омбудсмена.

В своем выступлении Защитник прав человека Анаит Манасян подчеркнула важность последовательной работы по предотвращению языка вражды, подчеркнув, что этот язык не только подрывает социальную солидарность, но и ставит под угрозу укрепление демократических ценностей.

"Язык вражды в Армении имеет тревожные масштабы и используется практически ежедневно. Он широко распространяется как профессиональными и академическими кругами, так и общественными и политическими деятелями. Это крайне опасная тенденция, которая может привести к глубоким негативным последствиям. Поэтому необходимо бороться с этим явлением совместными и последовательными усилиями. В этом контексте как депутаты Национального Собрания, так и общественные и политические деятели несут особую ответственность за формирование и внедрение эффективных инструментов профилактики языка вражды и борьбы с ним. Крайне важно, чтобы все субъекты четко осознавали неприемлемость языка вражды ни при каких обстоятельствах", - отметила Анаит Манасян.

Продолжая тему, Защитник прав человека также указала на роль СМИ, подчеркнув, что информационная среда должна служить не распространению языка вражды, а повышению осведомленности общества в отношении легитимных высказываний и укреплению общественной солидарности.

С вступительным словом также выступили руководитель программы <Политический диалог на Южном Кавказе> Фонда Конрада Аденауэра Якоб Волленштайн и исполняющий обязанности председателя комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам Рустам Бакоян, В ходе обсуждений были представлены международный опыт, правовые подходы и вопросы ответственности СМИ. В рамках мероприятия также состоялись и панельные дискуссии, в ходе которых участники обсуждали практические ситуации, пытаясь совместно разработать эффективные механизмы борьбы с языком вражды и повышения осведомленности.