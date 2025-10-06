Понедельник, 6 Октября 2025 10:39

АрмИнфо.Создаваемые благодаря неустанным усилиям Президента Сердара Бердымухамедова широкие возможности для развития малого и среднего бизнеса в Туркменистане дают положительные результаты. В предпринимательском секторе страны растёт число производств, оснащённых самыми современными технологиями.

Одним из таких предприятий является хозяйственное общество «Довлетли-Довран», открытое в 2020 году в Халачском этрапе Лебапского велаята и выпускающее керамические декоративные изделия. На предприятии, где внедрены передовые технологии от известных мировых компаний, трудятся около 190 рабочих и специалистов. Несмотря на то, что с момента запуска прошло всего 5 лет, выпускаемая здесь продукция пользуется большим спросом у населения.

Необходимое для производства сырьё – глина особого качества – завозится с месторождений Сакар и Халач Саятского этрапа, а также Губадаг – Койтендагского этрапа. Расположение предприятия вблизи железной дороги Туркменабат-Керки-Амударья и автомобильной дороги Туркменабат-Керки создаёт благоприятные условия для доставки необходимого для производства сырья и отправки готовой продукции потребителям.

Производство имеет возможность перерабатывать в среднем 525 тонн сырья в сутки и 192 тысячи тонн в год. Это позволяет производить 80 миллионов керамических изделий в год. В настоящее время предприятие выпускает 10 видов декоративного кирпича, крупноформатный термоблочный кирпич, неглазурованную напольную и глазурованную настенную плитку. В процессе производства погрузка, транспортировка и упаковка продукции осуществляются с использованием роботизированной техники японского производства. Следует также отметить наличие на предприятии современной лаборатории, которая определяет физико-химические свойства сырья, проводит контроль качества готовых изделий.

Продукция, выпускаемая хозяйственным обществом, используется в строительно-монтажных работах в нашей стране и экспортируется в соседний Узбекистан.

Достигнутые на предприятии успехи – достойный подарок его работников и специалистов к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.