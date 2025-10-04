Суббота, 4 Октября 2025 14:14

АрмИнфо. Армянский национальный конгресс (АНК) решительно осуждает политическое преследование архиепископа Микаела Аджапахяна и вынесенное решение суда в его отношении.

В заявлении АНК отмечается, что 3 октября Ереванский суд первичной инстанции под председательством судьи Армине Меликсетян приговорил предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви, Его Преосвященство архиепископа Микаела Аджапахяна, к двум годам лишения свободы. "Весь процесс уголовного преследования архиепископа, начиная с возбуждения сфабрикованного уголовного дела, обысков, проведенных в Ширакской епархии, рейд спецназа на территорию Первопрестольного Эчмиадзина с целью ареста Аджапахяна, а затем и его задержания, и весь судебный фарс, свидетельствуют о том, что на самом деле имеет место политическое преследование в самых варварских формах. Происходящее является частью беззакония, развязанного властями против Армянской Апостольской Святой Церкви и её духовной элиты. Оно направлено на ограничение свободы слова и выражения мнений и наносит серьёзный ущерб международной репутации Армении. Это подтверждается и тем фактом, что ещё в 2024 году прокуратура и Служба национальной безопасности не усмотрели в заявлениях архиепископа Микаела состава преступления и отклонили ходатайства о возбуждении уголовного дела. Однако год спустя, после того как нынешняя власть во главе с Николом Пашиняном развернула открытую кампанию против Церкви, против архиепископа было возбуждено уголовное дело. Это доказывает, что уголовное преследование архиепископа Микаела - это возмездие, обусловленное исключительно политическими указаниями"? - говорится в заявлении.

Партия <Армянский национальный конгресс> считает Его Преосвященство архиепископа Микаела Аджапаян политзаключённым, арестованным и осуждённым за свои высказывания.

В документе подчеркивается, что Армянский национальный конгресс решительно осуждает политическое преследование архиепископа и решение суда. АНК уверен, что это дело рано или поздно закончится бесславно: если не во внутренних инстанциях, то в Европейском суде по правам человека. Конгресс требует освобождения архиепископа Микаэла Аджапахяна, а также Самвела Карапетяна, архиепископа Баграта Галстаняна и всех других политзаключённых.