Суббота, 4 Октября 2025 11:19

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) поддержал кандидатуру члена Палаты представителей штата Индиана Крейга Хаггарда в его предвыборной гонке в 4-м избирательном округе штата. Как передает ANCA, республиканец, представляющий 57-й избирательный округ штата Индиана, Хаггард взаимодействует с армянской общиной США, встречаясь с её лидерами, чтобы лучше понять их приоритеты и отстаивать их.

"Конгрессмен Хаггард присоединится к растущему числу республиканских законодателей в Вашингтоне, призывающих к справедливому и прочному миру между Арменией и Азербайджаном - миру, основанному на ответственности, который гарантирует право на возвращение 120 000 перемещенных армянских гражданских лиц Арцаха и обеспечивает немедленное освобождение всех армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых правительством Азербайджана", - заявил активист ANCA Дэйв Крикорян.

"Как член Конгресса, я буду стремиться к укреплению отношений между Соединенными Штатами и Арменией, древнейшей христианской страной в мире", - заявил представитель штата Индиана Крейг Хаггард. "Я поддерживаю президента Трампа в просьбе к правительству Азербайджана немедленно освободить всех армянских военнопленных".

В ответах на анкету ANCA для кандидатов в Конгресс конгрессмен Хаггард выразил твердую поддержку широкому кругу вопросов, затрагивающих армянскую общину Америки. Он заявил о своей приверженности немедленному и безоговорочному освобождению армянских военнопленных и гражданских лиц, защите армянского христианского культурного наследия и долгосрочной безопасности Армении и народа Нагорного Карабаха (Арцаха).

"Я верю в суверенную Армению. Противники в регионе имеют дурную привычку уничтожать христианское культурное наследие. Армянская земля должна быть освобождена от азербайджанских вооружённых сил, а все армянские военнопленные должны быть немедленно освобождены. Я сделаю всё возможное, чтобы добиться этого", - заявил конгрессмен Хаггард в анкете ANCA.

Он также пообещал использовать "любые имеющиеся у меня рычаги воздействия, чтобы привлечь всех к ответственности за этническую чистку и любые другие действия, столь же ужасающие", имея в виду жестокое нападение Азербайджана и насильственное изгнание населения из Арцаха