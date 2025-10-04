Суббота, 4 Октября 2025 11:18

АрмИнфо.Армянский национальный комитет Америки (ANCA) приветствует приверженность президента США Дональда Трампа к возвращению беженцев из Арцаха, освобождению армянских заложников и защите христианских святынь. Об этом говорится в сообщении ANCA.

Согласно источнику, администрация Трампа конструктивно отреагировала на двухпартийное письмо, продвигающее приоритеты проармянской группы

в Конгрессе США, перешедшей к реализации недавно объявленной политики. В ответ на многомесячное давление со стороны группы и

неустанную поддержку армянского населения Америки администрация Трамп на прошлой неделе объявила, что Соединенные Штаты активно поощряют как Ереван, так и Баку к "возвращению этнических армян в Нагорный Карабах".

"В письме от 25 сентября, излагающем эту недавно объявленную политику Трампа-Вэнса и подписанном Полом Д. Гуальяноне из Бюро по законодательным вопросам Госдепартамента, также разъяснялось, что Соединенные Штаты "внимательно следят за судебными процессами над задержанными этническими армянами в Азербайджане", и подтверждалось, что "сотрудники посольства США в Баку присутствуют на судебных заседаниях, когда это возможно". Гуальяноне завершил письмо заявлением, что Госдепартамент продолжает "призывать правительство Азербайджана защищать армянские объекты культурного наследия в Нагорном Карабахе".

"Мы приветствуем обязательства, принятые администрацией Трампа- Вэнса в ответ на двухпартийное письмо, подписанное 87 членами проармянской группы, и уже работаем с нашими союзниками в Конгрессе, партнёрами по коалиции и общественными активистами над воплощением этих обязательств в конкретные действия", - заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян. "Наш нелёгкий прогресс на каждом из этих фронтов - в вопросах беженцев из Арцаха, армянских заложников и христианских церквей - является данью нашей коллективной стойкости и нашей непреклонной решимости перед лицом безразличия Еревана и яростного сопротивления Азербайджана".

В письме группы , подготовленном сопредседателями Фрэнком Паллоне (демократ от Нью-Джерси), Гасом Билиракисом (республиканец от Флориды), Брэдом Шерманом (демократ от Калифорнии) и Дэвидом Валадао (республиканец от Калифорнии), подчёркивается: "Мы настоятельно призываем вас привлечь все стороны этого неразрешённого конфликта для обеспечения коллективного, защищённого и достойного возвращения насильственно перемещённых армян на свою исконную родину в Нагорном Карабахе. Эти действия напрямую соответствуют международному праву и направлены на достижение справедливого и прочного мира в регионе".

В письме документируются последствия блокады и военного нападения Азербайджана на Арцах в 2023 году, которые "привели к насильственному перемещению всего христианского армянского населения региона, насчитывающего 120 000 человек". В нём также подробно описывается, как после нападения Азербайджан "систематически уничтожал объекты культурного наследия христианских армян" и проводил "масштабные разграбления и снос гражданского имущества и общественной инфраструктуры, пытаясь лишить их возможности возвращения".