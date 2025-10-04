Суббота, 4 Октября 2025 11:16

АрмИнфо. Приговор архиепископу Микаэлу Аджапахяну это свидетельство отсутствия в Армении демократии и правосудия, попрание духовно-нравственных норм, он имеет политическую подоплеку. Об этом РИА Новости заявил глава Союза армян России Ара Абрамян.

"Осуждение на два года главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Аджапахяна - еще одно свидетельство отсутствия в Армении демократии и справедливого правосудия, и является попранием всех духовно­нравственных норм. Очевидно, что решение суда за несколько месяцев до парламентских выборов имеет политическую подоплеку и связано с популярностью в народе принципиального и патриотичного архиепископа", - заявил РИА Новости Абрамян.

Он напомнил, что в свое время осужденный архиепископ отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра страны Никола Пашиняна, тем самым, выразив свое отношение к политике последнего, в том числе и в отношении церкви.

Напомним, что что накануне предстоятель Ширакской епархии, архиепископ Микаэл Аджапахян решением судьи Армине Меликсетян был приговорен к двум годам лишения свободы. После того, как приговор был озвучен, собравшиеся в зале суда граждане начали скандировать "Позор, позор". Решение судьи в Первопрестольном Эчмиадзине назвали политически мотивированным.

Архиепископ был арестован 28 июня решением Ереванского суда первичной инстанции. Священнослужитель обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Причем, речь идет о призывах, которые были озвучены год назад и были признаны СНБ Армении как не содержащие состава преступления.