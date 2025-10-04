Суббота, 4 Октября 2025 11:14

АрмИнфо. В Армении значительно потеплеет.

Согласно сообщению Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей срелы РА, в период с 4 по 8 октября температура воздуха в стране повысится на 8-10 градусов. При этом, в указанный период прогнозируется погода без осадков. Ветер юго­западный, с порывами до 2-5 м/с.

В Ереване 4-8 октября также ожидается погода без осадков. Температура воздуха в столице 4 октября днем составит 23-25 градусов,

вечером - 18-20 градусов, в ночь с 4 на 5 октября - 9-11 градусов выше нуля.