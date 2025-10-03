Пятница, 3 Октября 2025 21:46

АрмИнфо. Архиепископ Микаэл Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободы. Соответствующее решение приняла судья Армине Меликсетян. После озвучивания приговора, присутствовавшие в зале суда начали скандировать "Позор".

Решение судьи в Первоперстольном Святом Эчмиадзине назвали политически мотивированным. Как подчеркнули в пресс-канцелярии Первопрестольного, своим решением судья нарушила фундаментальные принципы правосудия. "Уголовное преследование, возбужденное в отношении главы Ширакской епархии ААЦ, является одним из явных проявлений антицерковной кампании властей. Несправедливый приговор по делу Аджапахяна является очередным доказательством политической расправы, которая является грубейшим нарушением принципов свободы слова и вероисповедания, запрета на дискриминацию и прямым вызовом демократии", - отметили в Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).

В Первопрестольном Эчмиадзине при этом заявили, что намерены предпринять правовые, в том числе международные инструменты для восстановления законных прав архиепископа Микаэла Аджапахяна.

В свою очередь тюрколог Варужан Гегамян, реагируя на принятое судом решение, в частности написал: "Микаэл Аджапахян - политзаключенный. По сути, архиепископа судят люди, у которых нет ни заслуг, ни души. И чем больше мы молчим, тем больше "турецкая диктатура" продолжит по очереди разрушать наше государство".

Тюрколог при этом выразил убеждение, что все это стало возможно, потому что армянский народ простил действующей власти потерю Арцаха, который являлся коллективным символом всего добродетельного и благородного.

Напомним, что ранее прокурор во время заседания ходатайствовал об осуждении священнослужителя на срок в 2 года и 6 месяцев.

Архиепископ, глава Гюмрийской епархи ААЦ Микаэл Аджапахян был арестован 28 июня решением Ереванского суда первичной инстанции. Священнослужитель обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Причем, речь идет о призывах, которые были озвучены год назад и были признаны СНБ Армении как не содержащие состава преступления.