Пятница, 3 Октября 2025 21:44

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Жанна Андреасян и посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев обсудили перспективы реализации новых программ между странами посредством подписания меморандума с Национальной библиотекой Армении.

Как сообщили в пресс-службе МОНКС, на встрече министр коснулась возможностей межмузейного сотрудничества с целью организации совместных выставок.

Стороны обсудили важность сотрудничества в сфере высшего образования и науки, между университетами, увеличения количества стипендиальных мест, возможности обмена студентами. В связи с этим Андреасян подчеркнула особую важность углубления контактов между молодежью двух стран с помощью совместных инициатив, создания новых платформ и возможностей в сфере культуры.

Стороны также затронули события 2024 года. В частности, министр и посол коснулись визита президента Казахстана в Армению, министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой, проведения Дней культуры. Касаясь запланированных визитов, Андреасян напомнила, что в рамках мероприятия "Академический городок: международный форум знаний", которое состоится в Ереване 20-21 октября 2025 года, ожидается участие министра науки и высшего образования Республики Казахстан Саясата Нурбека. Стороны затронули и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.