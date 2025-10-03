Пятница, 3 Октября 2025 21:42

АрмИнфо.Депутат Европейского парламента Фернан Картайзер призвал Европейскую комиссию принять меры и направить представителей ЕС в Баку для наблюдения за ходом судилищ в отношении армянских военнопленных.

Как сообщает пресс-служба Европейской армянской федерации за справедливость и демократию (EAFJD), в связи с этим евродепутат напомнил, что ранее в Азербайджане был закрыт офис Международного Комитета Красного Креста (МККК), имеющим регулярный доступ к армянским военнопленным.

"Это устранило внешний гуманитарный контроль за условиями их содержания. Достоверные источники между тем указывают на ухудшение состояния здоровья нескольких заключенных, отказ в адекватной медицинской помощи, отсутствие контактов с семьями, одиночное заключение и политически мотивированные сфабрикованные обвинения. Однако, несмотря на все это, на парламентском слушании в Бельгии в апреле прошлого года посол Азербайджана заявил, что в Баку судебные процессы над армянскими военнопленными открыты для всех иностранных дипломатов", - обратил внимание Картайзер.

Евродепутат при этом обратил внимание, что решение этого вопроса не препятствует, а наоборот, может способствовать мирному процессу между Ереваном и Баку. В связи с вышесказанным Картайзер призвал Еврокомиссию обеспечить визит делегации ЕС или других международных представителей в Баку. Кроме того, содействовать срочным и независимым медицинским обследованиям военнопленных. В завершении, он потребовал указать четкие сроки, когда Комиссия будет публично отчитаться об этих шагах.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс-заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.