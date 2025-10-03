Пятница, 3 Октября 2025 21:41

АрмИнфо. Известный американо-канадский юрист- международник Роберт Амстердам призвал власти Армении немедленно пересмотреть приговор архиепископу Микаэлу Аджапахяну и обеспечить справедливое судебное разбирательство в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Международный юрист на своей странице в Фейсбук обратил внимание, что правосудие не может быть политическим инструментом и призвал также международное сообщество не оставаться равнодушным к очевидной несправедливости. "Лишение архиепископа свободы на два года является еще одним доказательством того, что судебная система в Армении используется против политического инакомыслия. Судебный процесс над Аджапахяном показал, как нарушаются основополагающие принципы свободы слова и справедливого судебного разбирательства. По сути, принятое судьей решение является посланием для всего общества - не критикуйте власти, как бы много недовольства в их отношении у вас не было бы", - резюмировал Амстердам.

Напомним, что решением судьи архиепископ сегодня был приговорен к двух годам лишения свободы. Ранее прокурор во время заседания ходатайствовал об осуждении на срок в 2 года и 6 месяцев.

Архиепископ, глава Гюмрийской епархи ААЦ Микаэл Аджапахян был арестован 28 июня решением Ереванского суда первичной инстанции. Священнослужитель обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Причем, речь идет о призывах, которые были озвучены год назад и были признаны СНБ Армении как не содержащие состава преступления.