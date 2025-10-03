Пятница, 3 Октября 2025 18:40

АрмИнфо. В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прошла юбилейная церемония награждения победителей 10-го ежегодного международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ». В этом году, по решению жюри, работы журналистов из Армении, Бельгии, Пакистана, США и Узбекистана были признаны лучшими в различных номинациях.

В текущем году в рамках отбора были рассмотрены более 100 материалов из 30 стран мира, что превышает количество заявок прошлого года. В своих работах победители конкурса – Марианна Мкртчян (Армения), Дерья Сойсал (Бельгия), Мухаммад Али Паша (Пакистан), Мэтт Фицджеральд (США) и Арухан Акпанбетова (Узбекистан) осветили разнообразные аспекты нашей страны, включая цифровизацию, экономику, туризм, спорт, культуру и историю Казахстана.

В торжественной церемонии приняли участие Заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов, со-организаторы и медиа партнёры конкурса – управляющий директор группы компаний «Верный Капитал» Жанболат Усенов, и.о. председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Даниел Сержанулы, директор офиса PR и маркетинга «Astana Hub» Кристина Ризванова, директор по корпоративным и медиа-коммуникациям Международного финансового центра «Астана» Айнур Исабаева, управляющий директор Департамента коммуникаций и международного сотрудничества НАО «Фонд Отандастар» Ержан Мукаш.

Выступая с приветственной речью, А.Исетов поздравил лауреатов конкурса, отметив высокий уровень всех представленных работ и постоянный рост числа заявок от журналистов со всего мира, что свидетельствует о возрастающем интересе зарубежного медиа-сообщества к Казахстану. Партнёры конкурса также выразили слова благодарности конкурсантам, пожелав им хорошего времяпрепровождения в Казахстане и вручив памятные подарки. Столь широкий диапазон представленных партнёров ещё раз подтверждает значимость проводимого мероприятия.

После церемонии награждения победители конкурса побывали на крупнейшем международном технологическом форуме «Digital Bridge 2025», где их визит был совмещён с насыщенной программой мероприятия. Также, в целях углубления культурного взаимодействия и более близкого знакомства со страной, победители в номинациях посетят города Астана, Алматы, Шымкент и Туркестанскую область с культурно-исторической программой.

Ежегодно проводимый среди иностранных журналистов конкурс способствует повышению интереса зарубежной общественности к актуальным тенденциям развития нашей страны, популяризации богатого природного и культурного наследия, раскрытию потенциала и повышению привлекательности Казахстана для зарубежных инвесторов и туристов со всего мира.

Справочно: Конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ» был запущен в 2014 году. Жюри ежегодно отбирает текстовые и видеоматериалы, а также присуждает награды в различных номинациях. Представители иностранных изданий и медиа со всего мира демонстрируют свои работы в различных форматах: от печатных и онлайн изданий до блогов, подкастов и традиционных веток вещания как программы на телеканалах. Тематика публикаций и материалов варьируется от истории, культуры, образования, туризма и национальной кухни до международных отношений, инвестиционного потенциала Казахстана.