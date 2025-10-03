Пятница, 3 Октября 2025 18:14

АрмИнфо.Реализация маршрута Трампа (TRIPP) и открытие дорог в рамках договоренностей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа, связаны не с экономическими выгодами, а геополитическими. Такое мнение на лекции в Ереване, посвященной последним событиям в регионе, выразил востоковед, кандидат исторических наук Сергей Мелконян.

Эксперт представил несколько препятствий, стоящих на пути реализации этого маршрута. В первую очередь, как заметил Мелконян, это модальность, то есть отсутствие видения того, как именно будет функционировать дорога. Во-вторых, это проблема распределения зоны ответственности. В частности, вопросы осуществления таможенного и пограничного контроля и обеспечения безопасности на дороге.

Как заметил в этой связи Мелконян, этот вопрос был в какой-то мере хотя бы прописан в трехстороннем заявлении от 9 ноября Путина, Пашинян и Алиева. "Еще одной проблемой является вопрос финансирования дороги. Тут надо понимать, что хотя США и выделили сумму на реализацию этого маршрута, однако речь идет о незначительной цифре. Большая часть выделенных средств будет направлена на развитие коммуникаций, пограничную инфраструктуру на других участках, напрямую не связанных с дорогой. И это все в том случае, когда реализация маршрута Трампа требует больших вложений", - пояснил Мелконян.

В качестве другого препятствия реализации маршрута эксперт назвал срок каденции Трампа, то есть нахождение его администрации у власти до следующих выборов. "В случае, если по результатам следующих выборов администрация Трампа покинет Белый дом, тем более, если к власти придут демократы, интерес к реализации этого маршрута просо пропадет", - отметил востоковед.

В этой связи он обратил внимание, что у Армении, по сути, остается примерно три года, из которых два года уйдет на постройку дороги. "То есть, у страны остается только год на согласование оставшихся вопросов, что сложно будет реализовать. Особенно учитывая, что вопрос здесь также стоит в учете позиции России и Ирана", - заметил эксперт.

Далее востоковед указал на перспективу новой блокады, пояснив, что в случае экстерриториального доступа к дороге вся коммуникация Восток-Запад будет обходить Армению. В этом контексте он также задался вопросом о том, как маршрут Трампа в этом случае будет интегрирован в общую транспортную систему Армении, учитывая, что вся выгода страны от дороги ограничивается таможенными пошлинами, но воспользоваться ею в полной мере страна не сможет.

Между тем, по словам Мелконяна, у Армении и Азербайджана уже есть как минимум две железные дороги. "Однако, сегодня поднимается только вопрос связи Азербайджана с Нахиджеваном. Но даже при этом, нет никаких гарантий, что, получив свое, Азербайджан откроет остальные дороги по своей территории", - считает востоковед.

В завершении Мелконян обратил внимание на показатели уже задействованной железной дороги Азербайджан - Турция. В частности, Мелконян обратил внимание, что грузопотоковая способность действующей дороги Баку-Тбилиси-Карс используется лишь на 20-30%. "По сути, выходит, что нет никакого смысла делать такие большие вложения и строить новую дорогу, когда ты даже на половину не используешь возможности уже имеющейся", - резюмировал Мелконян.

Напомним, что проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" - это 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет управляющей компании из США. По мнению экспертов, это может существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.