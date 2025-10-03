Пятница, 3 Октября 2025 17:51

АрмИнфо.Глава парламентской фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян обратился в ПАСЕ к председателю Ассамблеи, генеральному секретарю Совета Европы и представителям членов СЕ с призывом направить послов свих государств для оценки состояния армянских военнопленных, содержащихся в бакинских тюрьмах.

"После закрытия офиса Красного Креста в Баку у родственников заложников и у нас нет никакой информации о состоянии наших соотечественников. Сегодня последний день этой сессии, и мы все с нетерпением ждём возвращения домой и встречи с нашими родными. Уверен, что в эти дни вы много раз узнавали об их благополучии посредством сообщений и звонков. Потому что мы любим их и переживаем за них. Представьте, если бы вы не смогли этого сделать. Это невероятно, не правда ли? Но родственники армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, лишены такой возможности. После закрытия отделения Красного Креста в Баку, родственники заложников и мы не имеем никакой информации о благополучии наших соотечественников. Можно сказать, что это большая политика, конфликт, международные договоры и т.д., но это не так: это жизни людей, человеческие трагедии. Есть информация о попытках самоубийства и голодовках заложников. Очень жаль, но мы даже не знаем точное число наших братьев, незаконно удерживаемых в Азербайджане. Возможно, некоторых из них уже нет в живых. Поэтому я обращаюсь к председателю ПАСЕ, генеральному секретарю Совета Европы и представителям государств-членов: пожалуйста, дайте указание вашим послам в Баку посетить армянских заключённых, содержащихся в азербайджанских тюрьмах. Пожалуйста, сделайте это немедленно, чтобы доказать, что Европа всё ещё верит в гуманизм. Не оставляйте наших соотечественников один на один с диктатором", - заявил в своем выступлении на осенней сессии ПАСЕ Айк Мамиджанян.