Пятница, 3 Октября 2025 17:08

АрмИнфо.3 октября министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым.

Как передает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян поздравил Ермека Кошербаева с назначением на должность и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам повестки партнерства между Арменией и Казахстаном. Обоюдно была подчеркнута готовность к активной совместной работе для реализации договоренностей, достигнутых на высоком уровне, и развитию партнерства, носящего стратегический характер.-