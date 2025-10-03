Пятница, 3 Октября 2025 16:46

АрмИнфо. Реализация "маршрута Трампа" придаст дополнительный импульс успеху инициативы "Средний коридор". Об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркоязычных государств Кубанычбек Омуралиев в интервью АПА.

"Перспектива "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) предусматривает открытие 43-километровой дороги в Зангезуре, которая соединит Азербайджан с Нахичеванью и будет управляться Соединёнными Штатами. Эта дорога станет частью крупного торгового пути из Центральной Азии в Азербайджан, а затем через Турцию на мировые рынки. Мы называем этот коридор "Средним коридором". Он расположен на оси Восток-Запад, между Северным и Южным транспортными коридорами, и обладает значительными стратегическими преимуществами по сравнению с двумя альтернативными маршрутами. К этим преимуществам относятся более короткие расстояния, благоприятные климатические условия, а также более стабильная политическая обстановка. Установление всеобъемлющего мира и стабильности в регионе, а также реализация "Пути Трампа" станут дополнительным импульсом для успеха Ближневосточной инициативы", - заявил Генеральный секретарь.

Кубанычбек Омуралиев акцентировал внимание на особой роли Соединённых Штатов в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. "Мы приветствуем совместное заявление, подписанное в Вашингтоне в августе 2025 года при посредничестве президента США, а также парафирование Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Этот важный шаг демонстрирует решимость сторон оставить позади наследие конфликта и построить будущее, основанное на сотрудничестве и взаимном уважении. Конструктивное участие Соединенных Штатов сыграло ключевую роль в создании необходимых условий для этого успеха. Мы считаем это событие историческим поворотным моментом не только для Азербайджана и Армении, но и для всего Южного Кавказа и за его пределами, открывающим путь к прочному миру, стабильности и процветанию", - подчеркнул К. Кубанычбек Омуралиев.