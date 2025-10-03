Пятница, 3 Октября 2025 16:22

АрмИнфо.Преднамеренное и систематическое уничтожение Азербайджаном армянского культурного наследия в Нахичевани, Арцахе и других местах давно подтверждено многочисленными неоспоримыми фактами. Эта политика неоднократно публиковалась и обсуждалась на различных форумах. Об этом говорится в сообщении научно-аналитического фонда "Гегард".

Исследователь кафедры политологии Университета штата Огайо (США) Лори Джорджес, по- новому взглянула на эту политику Азербайджана, отметив, что с первых дней существования СССР одной из главных целей было формирование у азербайджанцев привязанности к Нагорному Карабаху в рамках процесса государственного строительства. Статья была опубликована в престижном научном журнале Nationalities Papers. Название статьи "Знание, которое невозможно познать: конструирование привязанности Азербайджана к Нагорному Карабаху". В статье показано, как механизмы стирания и забвения использовались для формирования у азербайджанцев привязанности к территории. В научной литературе такое явление определяется термином "структурное невежество". Этот тип невежества - это не отсутствие знаний о проблеме, а преднамеренное создание невежества или распространение доминирующей точки зрения посредством обмана. Автор отмечает, что государства могут создавать невежество среди титулованной группы относительно символической важности территории, а также угнетения и искоренения проживающей там меньшей группы. Это способствует формированию более сильной привязанности к территории среди титулованной группы. Сконструированное невежество формирует восприятие.

Лори Джорджес отмечает, что азербайджанцы учатся воспринимать армян как варваров, нецивилизованных, склонных к авантюрам, считая их

неспособными мыслить и не заслуживающими справедливости. Они учатся воспринимать Нагорный Карабах как колыбель азербайджанской цивилизации, интерпретировать действия этнических армян как злонамеренность>. По мнению автора, азербайджанцев учат забывать о насилии в отношении армян и называть армянские резни теориями заговора. Присвоение территории принимает различные формы. Физические или материальные практики относятся, например, к инфраструктурным изменениям. Отмечается, что в советский период основные автомагистрали проходили в обход Нагорного Карабаха. Наиболее радикальными примерами являются физическое перемещение людей, разрушение зданий и природной среды. Например, после резни в Гайбалыкенде и Шуши в 1919-1920 годах руины разрушенных армянских кварталов были окончательно разрушены, а поврежденные церкви и хачкары остались в неотреставрированном состоянии. По мнению автора, азербайджанский нарратив о том, что "Шуши - исторический азербайджанский город", частично основан на уничтожении армянских следов, резне армянских жителей и разрушении армянского квартала города. Другой пример - создание неблагоприятных условий для жизни армян, вынуждающих их покидать свои дома.

Еще одна идеологическая практика - публикация карт, каталогов и книг, в которых намеренно не упоминаются христианские памятники Нагорного Карабаха. Еще один пример - переписывание истории. В советские годы историкам было поручено писать историю Азербайджана, которая распространялась через школьные учебники. По мнению автора, учебники истории искусственно создавали связь между азербайджанцами и албанцами, забывалось армянское происхождение албанского алфавита, албанизировались важные исторические личности и пропагандировалось, что в Нагорном Карабахе вообще нет армян.

После 1988 года структурное невежество стало ещё более распространённым. Формирование невежества осуществляется путём стирания памяти. Автор приводит два примера: забвение резни в Сумгаите и Баку и уничтожение армянского культурного наследия в Нахичевани. Подобный стиль работы в настоящее время реализуется в Нагорном Карабахе, где Азербайджан уничтожает армянские исторические кладбища, церкви и другие сооружения.

Таким образом, подобные исследования показывают, что Арцах является краеугольным камнем азербайджанского государственного строительства и пропаганды регионального индигенизма. Уже затрагивался другой крайний случай нациестроительства в Азербайджане: как доисторические люди, жившие тысячи лет назад, выдаются за азербайджанцев, а остатки археологической материальной культуры и петроглифы, сохранившиеся в Гобустане, близ села Азох в Арцахе и в других местах, служат доказательством автохтонности азербайджанцев. Автор этого исследования Ури Розенберг, назвал это "выходящим за рамки разумного". Лори Джорджес также считает представленные им эпизоды крайними примерами нациестроительства. Дело в том, что на протяжении десятилетий руководство Азербайджана подпитывало азербайджанское нациестроительство и национализм крайним противодействием, враждебностью и неприятием армян и Армении. Политика полного стирания армянского следа в Арцахе, задокументированная многочисленными фотографиями и видеоматериалами, служит живым тому подтверждением.