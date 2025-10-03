Пятница, 3 Октября 2025 15:10

АрмИнфо. Иностранные граждане занимались контрабандой и сбытом различных наркотиков в Армении. Впоследствии в преступную группировку был включён также ряд граждан Республики Армения, сообщает Следком РА.

В ведомстве напомнили, что в ходе предварительного расследования уголовного дела в отношении 22 лиц была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а уголовное дело в отношении них было направлено в суд с обвинительным заключением.

В результате проведённых масштабных следственных действий установлено, что в течение 2022-2025 годов на банковские карты троих граждан РА была переведена сумма в особо крупных размерах в общей сложности 4 млрд 541 млн 17 тыс. 466 драмов. С целью сокрытия происхождения денежных средств эти деньги были конвертированы в 11 млн 188 тыс. 200 долларов США в различных банках и кредитных организациях.

В дальнейшем участники преступной группы, желая скрыть перевод указанных денежных средств в другую страну и избежать их декларирования в установленном законом порядке, разделили денежные средства между собой и в течение 2022-2025 годов практически ежедневно пересекали межгосударственную границу в качестве пешеходов и передавали денежные средства лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков, скрывая тем самым факт получения денежных средств в результате незаконного оборота наркотиков.

В отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело по статье 296 ч. 3 п. 3 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере).

В ходе предварительного расследования уголовного дела на банковские счета, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее последним, наложен арест.

Уголовное дело в отношении указанных лиц вместе с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору с ходатайством об его утверждении и направлении в суд для рассмотрения по существу