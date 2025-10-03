Пятница, 3 Октября 2025 15:04

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной Республики Германия Фридриху Мерцу по случаю национального праздника ФРГ - Дня немецкого единства.

В послании, как сообщает пресс-служба премьера, говорится: <Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Германии по случаю национального праздника Федеративной Республики Германия - Дня немецкого единства. Этот знаменательный день - важный повод еще раз оценить успехи и достижения Германии, ее неизменную приверженность демократическим ценностям и правам человека.

Армения придает важность сложившимся с Германией дружественным отношениям и плодотворному сотрудничеству как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате.

С теплотой вспоминаю нашу встречу с Вами весной текущего года на полях саммита Европейского политического сообщества. Надеюсь, что совместными усилиями мы продолжим расширять многоплановое сотрудничество на благо наших народов.

Мы высоко ценим неизменную поддержку со стороны Германии демократических реформ в Армении, устойчивого развития и дальнейшего углубления партнерства Армения-ЕС.

Позвольте еще раз поздравить Вас с этим знаменательным днем, пожелать Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Германии - мира и процветания>.-