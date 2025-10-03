|Тигран Абрамян: Азербайджан и Турция делают все для сведения к минимуму выгод армянской стороны от маршрута Трампа
|Иностранные граждане занимались контрабандой и сбытом различных наркотиков в Армении
|Пашинян: Ереван придает важность сложившимся с Берлином дружественным отношениям
|Оппозиционер: Пока Пашинян считает вопрос "коридора" закрытым, Алиев продолжает продвигать азербайджанские нарративы
|Депутат НС убежден, что появление авиакомпании Turkish Airlines на армянском рынке произойдет в самое ближайшее время
|Скандальный блогер Вардан Гукасян (<Дог>) не будет экстрадирован в Армению
|Политолог: сокращение оборонного бюджета Армении выглядит показной авантюрой
|Посольство: Команда Службы таможенной и пограничной охраны США будет работать с пограничными силами Армении
|Министр иностранных дел Туркменистана встретился с директором постпредства Азиатского банка развития в Туркменистане
|Азербайджановед: Армения не сможет стать государством без национальной идеи
|Мирзоян о реакции Москвы на TRIPP: наши российские партнёры должны уважать волеизъявление армянского народа
|Баку продолжает выдвигать определенные предусловия: заявил Мирзоян польскому ТВ
|Глава МИД: мы также собираемся использовать территорию Нахичевана для железнодорожной связи севера и юга Армении
|Депутат НС: Не надо усматривать какой-то подтекст в том, что президент США называл Армению Албанией
|Вице-премьер: Армения высоко ценит поддержку Германией усилий, направленных на укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе
|"ДА": Армении необходим выбор в пользу чётко сформулированной и жизнеспособной альтернативы
|Пашинян сообщил о дате проведения VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване
|Пашинян: укрепление связей с Европой имеет стратегическое значение для Южного Кавказа
|По делу доведения военнослужащего до самоубийства арестованы двое сослуживцев
|Режиссер арцахского театра: Там, где восходит солнце, существует надежда на возвращение
|Благодаря финансированию IDBank в селе Сваранц появится детский сад: программа «Бок о бок» продолжается
|Омбудсмен о деле Паракара: Презумпция невиновности имеет крайне важное значение
|Отстранен от должности еще один руководитель силового ведомства Армавирской области
|Никол Пашинян пообщался с Владимиром Зеленским
|Политик: мир - это не товар, который можно купить у Вашингтона, чтобы продать народу по цене избирательного бюллетеня
|Баграт Галстанян на заседании суда потребовал представить экспертизу его разговора с участниками движения "Священная борьба"
|Участники Арцахской войны возвращают свои боевые награды правительству Армении - акция протеста
|Неакадемический фестиваль на сцене Академического театра: HIGH FEST открыл свой занавес в 23-й раз
|Пашинян и Макрон <на ногах> обсудили Вашингтонские договоренности
|Власти Армении в очередной раз лгут, когда говорят о произведенных в 2024 году пожертвований в пользу партии АРФ "Дашнакцутюн"
|Парламент РА подтверждает, что после конфликта созданы условия для того, чтобы народы Армении и Азербайджана начали добрососедские отношения - заявление
|<Музей дружбы армянского и русского народов> обьединят с <Национальной галереей Армении>
|Правозащитник: ЕСПЧ потребовал от Азербайджана представить отчет о состоянии армянских военнопленных
|Фракция "ГД" провалила голосование по поправкам в УК, согласно которым предусматривалось ужесточить наказание за отрицание Геноцида армян
|Парламент Армении не смог принять решения по кандидатуре члена Комиссии по предотвращению коррупции
|Фракция "Армения" не будет участвовать в обсуждениях по проекту заявления НС "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном"
|Парламент Армении обсудит проект заявления НС "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном"
|Пресс-служба премьера Армении поделилась деталями встречи Пашиняна и Алиева
|МВД: C 1 января 2026 года процессы по получению и отказу от гражданства Армении будут оцифрованы
|Рипсиме Унанян избрана председателем комиссии НС по вопросам здравоохранения
|В Копенгагене состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева
|Договор купли-продажи между экс-мэром Робертом Назаряном и физлицом признан недействительным. Земля закреплена за МТУИ
|Вардан Гукасян ответил Николу Пашиняну
|Политолог: Сценарий нынешней власти - видеть на выборах социально безответственное общество
|ВТБ (Армения) выступил партнером концерта маэстро Валерия Гергиева в Ереване
|STProfit отзывы: как выстроить путь к стабильным прибылям?
|На Армению надвигаются теплые воздушные массы, которые приведут к повышению температура воздуха на 8-10 градусов
|Пресс-секретарь мэра Еревана покинул свою должность
|Премьер-министр Армении по-прежнему уверен, что события 1 марта 2008 года раскрыты
|Пашинян: Получается, что партия АРФД живет только на средства госбюджета
|Действовавшая при прежних властях система безопасности была "мыльным пузырем" - Пашинян
|Это недоразумение, которое будет исправлено по ходу: Пашинян о Вардане Гукасяне и его заявлении
|Армения и Польша рассматривают перспективы углубления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами стран
|5.019.829 драмов – техношколе «Мунк»: «My Forest Armenia» — бенефициар октября
|Ардшинбанк присоединился к системе ArcaQR: платежи напрямую с банковского счёта
|Депутат НС Армении на сессии ПАСЕ коснулся поведенческой модели властей Венгрии
|Эксперт: Отказ от международного расследования совершенных Азербайджаном преступлений несет определенные риски
|Халк Маслахаты олицетворяет преемственность многовековых традиций туркменского народа
|В Ашхабаде состоялась конференция «Международное сотрудничество: гарантия укрепления мира и устойчивого развития»
|Правозащитник: Вопрос возвращения армянских военнопленных должен быть решен до подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Читать больше
АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной Республики Германия Фридриху Мерцу по случаю национального праздника ФРГ - Дня немецкого единства.
В послании, как сообщает пресс-служба премьера, говорится: <Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Германии по случаю национального праздника Федеративной Республики Германия - Дня немецкого единства. Этот знаменательный день - важный повод еще раз оценить успехи и достижения Германии, ее неизменную приверженность демократическим ценностям и правам человека.
Армения придает важность сложившимся с Германией дружественным отношениям и плодотворному сотрудничеству как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате.
С теплотой вспоминаю нашу встречу с Вами весной текущего года на полях саммита Европейского политического сообщества. Надеюсь, что совместными усилиями мы продолжим расширять многоплановое сотрудничество на благо наших народов.
Мы высоко ценим неизменную поддержку со стороны Германии демократических реформ в Армении, устойчивого развития и дальнейшего углубления партнерства Армения-ЕС.
Позвольте еще раз поздравить Вас с этим знаменательным днем, пожелать Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Германии - мира и процветания>.-
|Тигран Абрамян: Азербайджан и Турция делают все для сведения к минимуму выгод армянской стороны от маршрута Трампа
|Иностранные граждане занимались контрабандой и сбытом различных наркотиков в Армении
|Пашинян: Ереван придает важность сложившимся с Берлином дружественным отношениям
|Оппозиционер: Пока Пашинян считает вопрос "коридора" закрытым, Алиев продолжает продвигать азербайджанские нарративы
|Депутат НС убежден, что появление авиакомпании Turkish Airlines на армянском рынке произойдет в самое ближайшее время
|Скандальный блогер Вардан Гукасян (<Дог>) не будет экстрадирован в Армению
|Политолог: сокращение оборонного бюджета Армении выглядит показной авантюрой
|Посольство: Команда Службы таможенной и пограничной охраны США будет работать с пограничными силами Армении
|Министр иностранных дел Туркменистана встретился с директором постпредства Азиатского банка развития в Туркменистане
|Азербайджановед: Армения не сможет стать государством без национальной идеи
|Мирзоян о реакции Москвы на TRIPP: наши российские партнёры должны уважать волеизъявление армянского народа
|Баку продолжает выдвигать определенные предусловия: заявил Мирзоян польскому ТВ
|Глава МИД: мы также собираемся использовать территорию Нахичевана для железнодорожной связи севера и юга Армении
|Депутат НС: Не надо усматривать какой-то подтекст в том, что президент США называл Армению Албанией
|Вице-премьер: Армения высоко ценит поддержку Германией усилий, направленных на укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе
|"ДА": Армении необходим выбор в пользу чётко сформулированной и жизнеспособной альтернативы
|Пашинян сообщил о дате проведения VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване
|Пашинян: укрепление связей с Европой имеет стратегическое значение для Южного Кавказа
|По делу доведения военнослужащего до самоубийства арестованы двое сослуживцев
|Режиссер арцахского театра: Там, где восходит солнце, существует надежда на возвращение
|Благодаря финансированию IDBank в селе Сваранц появится детский сад: программа «Бок о бок» продолжается
|Омбудсмен о деле Паракара: Презумпция невиновности имеет крайне важное значение
|Отстранен от должности еще один руководитель силового ведомства Армавирской области
|Никол Пашинян пообщался с Владимиром Зеленским
|Политик: мир - это не товар, который можно купить у Вашингтона, чтобы продать народу по цене избирательного бюллетеня
|Баграт Галстанян на заседании суда потребовал представить экспертизу его разговора с участниками движения "Священная борьба"
|Участники Арцахской войны возвращают свои боевые награды правительству Армении - акция протеста
|Неакадемический фестиваль на сцене Академического театра: HIGH FEST открыл свой занавес в 23-й раз
|Пашинян и Макрон <на ногах> обсудили Вашингтонские договоренности
|Власти Армении в очередной раз лгут, когда говорят о произведенных в 2024 году пожертвований в пользу партии АРФ "Дашнакцутюн"
|Парламент РА подтверждает, что после конфликта созданы условия для того, чтобы народы Армении и Азербайджана начали добрососедские отношения - заявление
|<Музей дружбы армянского и русского народов> обьединят с <Национальной галереей Армении>
|Правозащитник: ЕСПЧ потребовал от Азербайджана представить отчет о состоянии армянских военнопленных
|Фракция "ГД" провалила голосование по поправкам в УК, согласно которым предусматривалось ужесточить наказание за отрицание Геноцида армян
|Парламент Армении не смог принять решения по кандидатуре члена Комиссии по предотвращению коррупции
|Фракция "Армения" не будет участвовать в обсуждениях по проекту заявления НС "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном"
|Парламент Армении обсудит проект заявления НС "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном"
|Пресс-служба премьера Армении поделилась деталями встречи Пашиняна и Алиева
|МВД: C 1 января 2026 года процессы по получению и отказу от гражданства Армении будут оцифрованы
|Рипсиме Унанян избрана председателем комиссии НС по вопросам здравоохранения
|В Копенгагене состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева
|Договор купли-продажи между экс-мэром Робертом Назаряном и физлицом признан недействительным. Земля закреплена за МТУИ
|Вардан Гукасян ответил Николу Пашиняну
|Политолог: Сценарий нынешней власти - видеть на выборах социально безответственное общество
|ВТБ (Армения) выступил партнером концерта маэстро Валерия Гергиева в Ереване
|STProfit отзывы: как выстроить путь к стабильным прибылям?
|На Армению надвигаются теплые воздушные массы, которые приведут к повышению температура воздуха на 8-10 градусов
|Пресс-секретарь мэра Еревана покинул свою должность
|Премьер-министр Армении по-прежнему уверен, что события 1 марта 2008 года раскрыты
|Пашинян: Получается, что партия АРФД живет только на средства госбюджета
|Действовавшая при прежних властях система безопасности была "мыльным пузырем" - Пашинян
|Это недоразумение, которое будет исправлено по ходу: Пашинян о Вардане Гукасяне и его заявлении
|Армения и Польша рассматривают перспективы углубления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами стран
|5.019.829 драмов – техношколе «Мунк»: «My Forest Armenia» — бенефициар октября
|Ардшинбанк присоединился к системе ArcaQR: платежи напрямую с банковского счёта
|Депутат НС Армении на сессии ПАСЕ коснулся поведенческой модели властей Венгрии
|Эксперт: Отказ от международного расследования совершенных Азербайджаном преступлений несет определенные риски
|Халк Маслахаты олицетворяет преемственность многовековых традиций туркменского народа
|В Ашхабаде состоялась конференция «Международное сотрудничество: гарантия укрепления мира и устойчивого развития»
|Правозащитник: Вопрос возвращения армянских военнопленных должен быть решен до подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Читать больше
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Читать больше
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест