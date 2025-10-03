Пятница, 3 Октября 2025 12:40

АрмИнфо.Команда Службы таможенной и пограничной охраны США с 29 сентября по 11 октября будет работать с пограничными силами Армении, проводя оценку возможностей и выявляя направления, требующие улучшения, посредством <Процесса анализа пробелов/возможностей>. Об этом говорится в сообщении посольства США в Армении.

<Эта аналитическая методология, успешно примененная в других местах, поможет укрепить безопасность границ, уточнив направления, требующие стратегических инвестиций.

Мы гордимся тем, что поддерживаем этот первый шаг на пути к реализации нашего партнерства по наращиванию потенциала <Перекресток мира>, меморандум о взаимопонимании по которому был подписан президентом Трампом и премьер-министром Пашиняном в Белом доме 8 августа>, - говорится в сообщении.