Пятница, 3 Октября 2025 12:39

АрмИнфо.2 октября 2025 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с директором Постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Туркменистане Артуром Андрысяком.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана с АБР.

В этом контексте подчеркнута важность взаимодействия между представителями Правительства и банковского сектора Туркменистана с руководством и соответствующими структурами АБР.

Одновременно с этим был рассмотрен ряд вопросов, связанных с дальнейшим расширением договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и реализации конкретных проектов, предполагаемых к осуществлению в Туркменистане при участии АБР.