Пятница, 3 Октября 2025 12:27

АрмИнфо.Армения не сможет стать государством без национальной идеи. Особенно в условиях, когда ее сосед (Азербайджан - ред.) непрерывно ведет скрытую, но никогда не прекращающуюся войну, в том числе на информационном и психологическом поле.

Такое мнение на своей странице выразила азербайджановед Татевик Айрапетян, реагируя на вчерашнюю акцию протеста, организованную участниками Арцахской войны. Последние в знак протеста против попытки властей Армении стереть историю и предать забвению Национально-освободительную борьбу армянского народа, сложили у дома правительства в Армении свои боевые награды.

В этом ключе Айрапетян напомнила, что любая медаль приобретает ценность исключительно благодаря идее, заложенной в ней. "Медаль, которая носит имена Андраника Озаняна, Гарегина Нжде - для армянского народа является символом национального достоинства, борьбы и упорства. Все это приобретает ценность исключительно благодаря идее. Когда нет идеи, ничто больше не имеет ценности - ни борьба, ни жертвы, ни медали", - заметила Айрапетян.

В этих условиях, как подчеркнула азербайджановед, любые человеческие жертвы становятся бесполезными, а вместе с этим полученные за боевые подвиги медали, награды, ордена и другие идеологические символы теряют всякое значение. "Выходит, что участники Арцахской войны вложили в эти бои самое дорогое, что у них было, и потеряли там своих боевых товарищей. А сегодня им заявляют, что их борьба - ошибка, и что они поступили неправильно, когда не позволили армянам Арцаха подвергнуться геноциду, этнической чистке. Им говорят, что они поступили неправильно, когда взяли в руки оружие во имя национального достоинства и защиты жизни арцахцев", - обратила внимание эксперт.

В этом ключе она напомнила еще один эпизод в армянской истории, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян, являвшийся тогда журналистом, 23 января 1998 года в ходе пресс-конференции задал Спарапету (полководцу - ред.) Вазгену Саргсяну вопрос по части Арцаха.

"Тогда Вазген Саргсян ответил: "Я отдал этой войне все, что мог, и приобрел гордость. Уберите эту гордость, уберите эту идею, и под ней ничего не останется. Я боролся, сражаюсь и я буду бороться за идею, за цель", - напомнила Айрапетян.

В этом ключе она обратила внимание, что сегодня армянский народ, по сути, переживает тяжелый период в своей истории, когда его пытаются лишить идей, моральных ценностей, убеждая, что самое главное - "быть сытым". Айрапетян подчеркнула, что в подобных условиях Армения не сможет стать государством, если она лишится своих национальных идей. Однако, она выразила убеждение, что это очередной этап, через который должен преодолеть армянский народ.