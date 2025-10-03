Пятница, 3 Октября 2025 12:24

АрмИнфо. <Говоря об агрессивной риторике, позвольте спросить: какую роль Россия продолжает играть сегодня? Я думаю, это важный вопрос, не так ли? Мы видим, что роль России на Южном Кавказе постепенно ослабевает.

Но продолжает ли она играть какую-либо роль в обеспечении безопасности Армении? Или она уже не имеет того значения, что имела, например, 15 лет назад?>, - поинтересовалась в интервью польский журналист у министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в рамках Варшавского форума по безопасности.

<На официальном уровне мы слышали приветственные заявления высокопоставленных российских чиновников относительно установления мира и Вашингтонской декларации. На том же официальном уровне мы также видели готовность высокопоставленных российских представителей поддержать этот проект взаимосвязи и принять в нём участие. Однако, конечно, не могу не отметить, что практически каждый день мы становимся свидетелями жёсткой критики со стороны российских СМИ, иногда и государственных, а также парламентариев, экспертов и политиков в адрес правительства Армении и нынешней внешней политики нашей страны>, - ответил Мирзоян.

Вместе с тем, комментируя причины такого отношения, глава армянского МИД призвал спросить об этом <российским гостям, если таковые будут>.

<Но, не вдаваясь в подробности, эти причины могут быть как простыми, так и довольно сложными. В любом случае, я уверен, что и наши российские партнёры, и любая другая страна или международный актор должны уважать волеизъявление армянского народа>, - заявил министр.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, управление которой будет вверено США сроком на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.