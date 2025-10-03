Пятница, 3 Октября 2025 12:04

АрмИнфо.Не надо усматривать какой-то подтекст в том, что президент США Дональд Трамп называл Армению Албанией, точно также он перепутал Азербайджан с Камбоджей.

Об этом 3 октября на парламентских брифингах заявил секретарь правящей в РА фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

По его словам, следует воспринимать этот случай как просто перепутывание. Ованнисян заметил, что вопрос не имеет какого- либо отношения к повестке дня властей страны.

В свою очередь, депутат НС от "ГД" Саркис Ханданян подчеркнул, что этот случай никак не отразился на армяно- американских отношениях, которые продолжают развиваться.

Отметим, что президент США ранее несколько раз, перепутав название стран, называл Армению Албанией. Эти случаи стали объектом шутки со стороны премьер-министра Албании Эди Рама, который на полях Европейского политического сообщества в Копенгагене, обращаясь к президенту Франции Эммануэлю Макрону, высказал претензии, что последний не поздравил его страну и Азербайджан с заключением мирного соглашения. При этом Рама стоял рядом с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.