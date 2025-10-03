Пятница, 3 Октября 2025 10:50

АрмИнфо. Партия "Демократическая альтернатива" ("ДА") готова присоединиться к инициативе лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна "Предложение Армении". Об этом говорится в заявлении председателя партии ("ДА") Сурена Суренянца.

Лидер партии и политолог Сурен Суренянц считает инициативу Царукяна поворотным моментом в политической жизни Армении, поскольку впервые широкая политическая и общественная коалиция формируется не вокруг должностей и кадров, а вокруг идеи и программы. "Этот новый подход

может стать важным поворотным моментом в национальной политической культуре. Вызовы, стоящие перед Арменией, слишком глубоки, чтобы решать их только логикой противостояния власти и оппозиции. Нам нужна альтернатива: альтернатива разделению, которое десятилетиями ослабляло нашу государственность, альтернатива ошибочным законам и решениям, отравляющим общественную среду, альтернатива модели мира, основанной на логике безответственных решений и односторонних уступок,и, наконец, альтернатива политике безопасности, которая оставила Армению без надежных союзников", - говорится в заявлении.

По словам Суренянца, целью данной программы является формирование национальной повестки дня, направленной не на решение существующих проблем, а на их коренное решение. Это предложение обществу принять участие не только в обсуждении программы, но и в реальной совместной работе.

"Как лидер партии "Демократическая альтернатива", я приветствую эту инициативу и заявляю о нашей готовности к участию. Мы придаём большое значение формированию команды на основе меритократии, профессиональных качеств и идеологической убеждённости. Только так может быть создана реальная, а не формальная альтернатива. Сегодня Армении необходим выбор: не между старыми ошибками и новыми опасностями, а в пользу чётко сформулированной и жизнеспособной альтернативы.