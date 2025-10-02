Arminfo.info


 Четверг, 2 Октября 2025 20:22
Наира Бадалян

Пашинян: укрепление связей с Европой имеет стратегическое значение для Южного Кавказа

АрмИнфо. Для региона Южного Кавказа укрепление связей с Европой имеет стратегическое значение, заявил премьер Никол Пашинян 2 октября выступая с речью на заключительном заседании саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

Саммиты ЕПС, по его словам, также сыграли важную роль в укреплении мира и стабильности в южно-кавказском регионе. <Примечательно, что именно в рамках этого саммита, состоявшегося в Праге в 2022 году, Армения и Азербайджан подтвердили уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, основанное на Алма-Атинской декларации 1991 года. Это соглашение было достигнуто в присутствии и при активном участии президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего председателя Европейского совета Шарля Мишеля>, - добавил он.

В прошлом году, опять же в рамках ЕПС, Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение одного из предстоящих саммитов ЕПС.

<Эти соглашения, по сути, заложили основу для исторического саммита в Вашингтоне, где мы с президентом Алиевым объявили о мире. И теперь, когда вы посетите Ереван в 2026 году и Баку в 2027 году, вы увидите, как два государства работают над укреплением и институционализацией мира и взаимосвязанности.

В связи с этим одной из главных тем Ереванского саммита станет взаимосвязанность.  Реализация Среднего коридора и обеспечение бесперебойной связи между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией в сфере товаров, энергии и волоконно-оптических кабелей представляет взаимный интерес>, - сказал он.

По его словам, сегодня особенно важно укреплять потенциал Европы в борьбе с гибридными угрозами, сохраняя при этом целостность демократического управления, верховенство закона, свободные и справедливые выборы и политический плюрализм, даже в условиях внутреннего и внешнего давления.

