|Пашинян сообщил о дате проведения VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване
|Пашинян: укрепление связей с Европой имеет стратегическое значение для Южного Кавказа
|По делу доведения военнослужащего до самоубийства арестованы двое сослуживцев
|Режиссер арцахского театра: Там, где восходит солнце, существует надежда на возвращение
|Благодаря финансированию IDBank в селе Сваранц появится детский сад: программа «Бок о бок» продолжается
|Омбудсмен о деле Паракара: Презумпция невиновности имеет крайне важное значение
|Отстранен от должности еще один руководитель силового ведомства Армавирской области
|Никол Пашинян пообщался с Владимиром Зеленским
|Политик: мир - это не товар, который можно купить у Вашингтона, чтобы продать народу по цене избирательного бюллетеня
|Баграт Галстанян на заседании суда потребовал представить экспертизу его разговора с участниками движения "Священная борьба"
|Участники Арцахской войны возвращают свои боевые награды правительству Армении - акция протеста
|Неакадемический фестиваль на сцене Академического театра: HIGH FEST открыл свой занавес в 23-й раз
|Пашинян и Макрон <на ногах> обсудили Вашингтонские договоренности
|Власти Армении в очередной раз лгут, когда говорят о произведенных в 2024 году пожертвований в пользу партии АРФ "Дашнакцутюн"
|Парламент РА подтверждает, что после конфликта созданы условия для того, чтобы народы Армении и Азербайджана начали добрососедские отношения - заявление
|<Музей дружбы армянского и русского народов> обьединят с <Национальной галереей Армении>
|Правозащитник: ЕСПЧ потребовал от Азербайджана представить отчет о состоянии армянских военнопленных
|Фракция "ГД" провалила голосование по поправкам в УК, согласно которым предусматривалось ужесточить наказание за отрицание Геноцида армян
|Парламент Армении не смог принять решения по кандидатуре члена Комиссии по предотвращению коррупции
|Фракция "Армения" не будет участвовать в обсуждениях по проекту заявления НС "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном"
|Парламент Армении обсудит проект заявления НС "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном"
|Пресс-служба премьера Армении поделилась деталями встречи Пашиняна и Алиева
|МВД: C 1 января 2026 года процессы по получению и отказу от гражданства Армении будут оцифрованы
|Рипсиме Унанян избрана председателем комиссии НС по вопросам здравоохранения
|В Копенгагене состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева
|Договор купли-продажи между экс-мэром Робертом Назаряном и физлицом признан недействительным. Земля закреплена за МТУИ
|Вардан Гукасян ответил Николу Пашиняну
|Политолог: Сценарий нынешней власти - видеть на выборах социально безответственное общество
|ВТБ (Армения) выступил партнером концерта маэстро Валерия Гергиева в Ереване
|На Армению надвигаются теплые воздушные массы, которые приведут к повышению температура воздуха на 8-10 градусов
|Пресс-секретарь мэра Еревана покинул свою должность
|Премьер-министр Армении по-прежнему уверен, что события 1 марта 2008 года раскрыты
|Пашинян: Получается, что партия АРФД живет только на средства госбюджета
|Действовавшая при прежних властях система безопасности была "мыльным пузырем" - Пашинян
|Это недоразумение, которое будет исправлено по ходу: Пашинян о Вардане Гукасяне и его заявлении
|Армения и Польша рассматривают перспективы углубления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами стран
|5.019.829 драмов – техношколе «Мунк»: «My Forest Armenia» — бенефициар октября
|Ардшинбанк присоединился к системе ArcaQR: платежи напрямую с банковского счёта
|Депутат НС Армении на сессии ПАСЕ коснулся поведенческой модели властей Венгрии
|Эксперт: Отказ от международного расследования совершенных Азербайджаном преступлений несет определенные риски
|Халк Маслахаты олицетворяет преемственность многовековых традиций туркменского народа
|В Ашхабаде состоялась конференция «Международное сотрудничество: гарантия укрепления мира и устойчивого развития»
|Правозащитник: Вопрос возвращения армянских военнопленных должен быть решен до подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Профессор предупреждает о возможности применения фальшивых паспортов в Армении
|Оппозиционер: Несмотря на подписанные в Вашингтоне документы, прогресса в вопросе мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет
|Спикер НС: нет правовых оснований для включения доклада об обстоятельствах 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в повестку заседаний парламента
|Пашинян поздравил Си Цзиньпина и Ли Цяна с 76-летием образования КНР
|Отклонена кассационная жалоба Джалала Арутюняна. Он будет сидеть в тюрьме
|Депутат НС: Серверы Национального Собрания РА представляют собой "проходной двор"
|Встреча Арсена Торосяна с турецким министром - ярой антиармянкой, всего лишь трюк для того, чтобы ещё больше раздуть пропагандистский пузырь <армяно-турецкой дружбы>: Гегамян
|В связи с шатдауном посольство США в Армении ограничивает свою работу
|Адвокат Нарека Оганяна: Следственный комитет Армении выбрал недопустимую линию поведения
|Как пользоваться платформой Rate.Trading
|Армянский премьер и комиссар СЕ по правам человека обсудили вопросы укрепления демократии
|На швейной фабрике в Ереване произошел взрыв, госпитализированы 4 человека
|Пашинян в ПАСЕ заявил о нереалистичности возвращения арцахцев, а также опасности <этой темы для мирного процесса>
|Пашинян призвал европейского парламентария воздержаться от использования нелигитимной лексики в частности - т.н. <Зангезурского коридора>
|Пашинян рассказал о перспективах Армении в ЕС
|Финансово грамотны с Idram и IDBank: встреча в лагере Айорди
|Депутат от правящей партии намерен снова ввести в оборот проект по сокращению срока военной службы
АрмИнфо.В Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) Республики Армения завершено предварительное следствие уголовного дела, возбужденного по факту доведения военнослужащего до самоубийства.
Как сообщили в пресс-службе СК, получены достоверные фактические данные о том, что двое военнослужащих воинской части минобороны РА, проявив жестокое обращение с военнослужащим той же воинской части, по неосторожности довели последнего до самоубийства.
В частности, двое военнослужащих по разным причинам периодически высказывали в адрес сослуживца оскорбления сексуального характера, а затем, действуя сообща, совершили по отношению к нему жестокое обращение, причинив телесные повреждения.
В ходе предварительного следствия было установлено, что телесные повреждения на лице военнослужащего были обнаружены заместителем командира стрелкового батальона воинской части по тылу, который, выяснив, что указанные повреждения причинили двое военнослужащих воинской части, не сообщил о преступлении в установленном порядке, а вместо этого приказал замазать рану в области глаза военнослужащего.
Таким образом, в результате вышеописанных действий трех лиц, военнослужащий произвел два выстрела в область челюсти из табельного автомата, тем самым покончив с собой.
В отношении двух лиц возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 522 УК (доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности группой лиц), в отношении одного лица по части 3 статьи 549 (превышение должностных полномочий или злоупотребление должностными полномочиями). В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного - домашний арест.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест