Четверг, 2 Октября 2025 20:04

АрмИнфо.В Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) Республики Армения завершено предварительное следствие уголовного дела, возбужденного по факту доведения военнослужащего до самоубийства.

Как сообщили в пресс-службе СК, получены достоверные фактические данные о том, что двое военнослужащих воинской части минобороны РА, проявив жестокое обращение с военнослужащим той же воинской части, по неосторожности довели последнего до самоубийства.

В частности, двое военнослужащих по разным причинам периодически высказывали в адрес сослуживца оскорбления сексуального характера, а затем, действуя сообща, совершили по отношению к нему жестокое обращение, причинив телесные повреждения.

В ходе предварительного следствия было установлено, что телесные повреждения на лице военнослужащего были обнаружены заместителем командира стрелкового батальона воинской части по тылу, который, выяснив, что указанные повреждения причинили двое военнослужащих воинской части, не сообщил о преступлении в установленном порядке, а вместо этого приказал замазать рану в области глаза военнослужащего.

Таким образом, в результате вышеописанных действий трех лиц, военнослужащий произвел два выстрела в область челюсти из табельного автомата, тем самым покончив с собой.

В отношении двух лиц возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 522 УК (доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности группой лиц), в отношении одного лица по части 3 статьи 549 (превышение должностных полномочий или злоупотребление должностными полномочиями). В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного - домашний арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору