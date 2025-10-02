Четверг, 2 Октября 2025 18:46

АрмИнфо. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вносит свой вклад в оптимизацию международных транспортных маршрутов, поддерживая модернизацию ключевой портовой инфраструктуры в Казахстане.

Финансовый пакет в размере до 45 миллионов евро, предоставленный ЕБРР и Европейским союзом, позволит профинансировать увеличение пропускной способности в порту Актау, основных морских воротах Казахстана, расположенном на Каспийском море. Порт Актау был определен в качестве одного из ключевых элементов Транскаспийского коридора в исследовании по устойчивому транспортному сообщению между Европой и Центральной Азией, проведенном под руководством ЕБРР и финансируемым ЕС.

Финансовый пакет состоит из кредита ЕБРР в размере до 35 миллионов евро и потенциального инвестиционного гранта в размере до 10 миллионов евро в рамках Азиатско-Тихоокеанского инвестиционного фонда ЕС. Средства будут направлены на финансирование расширения двух причалов и приобретения устойчивых к погодным условиям кранов типа «судно-берег» для увеличения пропускной способности контейнерных грузов, которая увеличилась на 121 процент в годовом исчислении в 2025 году.

Эти усовершенствования позволят порту удвоить пропускную способность по обработке контейнеров и эксплуатировать два полностью выделенных контейнерных причала, каждый из которых будет иметь отдельные линии перевалки. Ожидается, что время обработки одного контейнера сократится с нынешних четырех минут в среднем до 2 минут.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сказала: «Вместе с ЕС мы поддерживаем этот проект, потому что он отвечает нашим стратегическим целям в Казахстане и Центральной Азии. Он также является частью глобальных решений в области транспортной и логистической инфраструктуры, охватываемых инициативой ЕС Global Gateway. Наши средства помогут устранить ключевое узкое место в инфраструктуре Транскаспийского коридора».

Проект будет способствовать реализации инвестиционной программы порта Актау, который принадлежит фонду национального благосостояния «Самрук-Казына» и управляется АО «Казахстанские железные дороги». В его задачи входит развитие крупнейшего контейнерного терминала в Каспийском регионе к концу 2026 года, который, как ожидается, будет обрабатывать до 240 000 единиц двадцатифутового эквивалента в год.

ЕБРР инвестировал более 10 млрд евро в 340 проектов в Казахстане, причем большая часть средств направлена на поддержку частного предпринимательства.