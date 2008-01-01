|Пашинян сообщил о дате проведения VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване
|Пашинян: укрепление связей с Европой имеет стратегическое значение для Южного Кавказа
|По делу доведения военнослужащего до самоубийства арестованы двое сослуживцев
|Режиссер арцахского театра: Там, где восходит солнце, существует надежда на возвращение
|Благодаря финансированию IDBank в селе Сваранц появится детский сад: программа «Бок о бок» продолжается
|Омбудсмен о деле Паракара: Презумпция невиновности имеет крайне важное значение
|Отстранен от должности еще один руководитель силового ведомства Армавирской области
|Никол Пашинян пообщался с Владимиром Зеленским
|Политик: мир - это не товар, который можно купить у Вашингтона, чтобы продать народу по цене избирательного бюллетеня
|Баграт Галстанян на заседании суда потребовал представить экспертизу его разговора с участниками движения "Священная борьба"
|Участники Арцахской войны возвращают свои боевые награды правительству Армении - акция протеста
|Неакадемический фестиваль на сцене Академического театра: HIGH FEST открыл свой занавес в 23-й раз
|Пашинян и Макрон <на ногах> обсудили Вашингтонские договоренности
|Власти Армении в очередной раз лгут, когда говорят о произведенных в 2024 году пожертвований в пользу партии АРФ "Дашнакцутюн"
|Парламент РА подтверждает, что после конфликта созданы условия для того, чтобы народы Армении и Азербайджана начали добрососедские отношения - заявление
|<Музей дружбы армянского и русского народов> обьединят с <Национальной галереей Армении>
|Правозащитник: ЕСПЧ потребовал от Азербайджана представить отчет о состоянии армянских военнопленных
|Фракция "ГД" провалила голосование по поправкам в УК, согласно которым предусматривалось ужесточить наказание за отрицание Геноцида армян
|Парламент Армении не смог принять решения по кандидатуре члена Комиссии по предотвращению коррупции
|Фракция "Армения" не будет участвовать в обсуждениях по проекту заявления НС "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном"
|Парламент Армении обсудит проект заявления НС "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном"
|Пресс-служба премьера Армении поделилась деталями встречи Пашиняна и Алиева
|МВД: C 1 января 2026 года процессы по получению и отказу от гражданства Армении будут оцифрованы
|Рипсиме Унанян избрана председателем комиссии НС по вопросам здравоохранения
|В Копенгагене состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева
|Договор купли-продажи между экс-мэром Робертом Назаряном и физлицом признан недействительным. Земля закреплена за МТУИ
|Вардан Гукасян ответил Николу Пашиняну
|Политолог: Сценарий нынешней власти - видеть на выборах социально безответственное общество
|ВТБ (Армения) выступил партнером концерта маэстро Валерия Гергиева в Ереване
|На Армению надвигаются теплые воздушные массы, которые приведут к повышению температура воздуха на 8-10 градусов
|Пресс-секретарь мэра Еревана покинул свою должность
|Премьер-министр Армении по-прежнему уверен, что события 1 марта 2008 года раскрыты
|Пашинян: Получается, что партия АРФД живет только на средства госбюджета
|Действовавшая при прежних властях система безопасности была "мыльным пузырем" - Пашинян
|Это недоразумение, которое будет исправлено по ходу: Пашинян о Вардане Гукасяне и его заявлении
|Армения и Польша рассматривают перспективы углубления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами стран
|5.019.829 драмов – техношколе «Мунк»: «My Forest Armenia» — бенефициар октября
|Ардшинбанк присоединился к системе ArcaQR: платежи напрямую с банковского счёта
|Депутат НС Армении на сессии ПАСЕ коснулся поведенческой модели властей Венгрии
|Эксперт: Отказ от международного расследования совершенных Азербайджаном преступлений несет определенные риски
|Халк Маслахаты олицетворяет преемственность многовековых традиций туркменского народа
|В Ашхабаде состоялась конференция «Международное сотрудничество: гарантия укрепления мира и устойчивого развития»
|Правозащитник: Вопрос возвращения армянских военнопленных должен быть решен до подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Профессор предупреждает о возможности применения фальшивых паспортов в Армении
|Оппозиционер: Несмотря на подписанные в Вашингтоне документы, прогресса в вопросе мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет
|Спикер НС: нет правовых оснований для включения доклада об обстоятельствах 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в повестку заседаний парламента
|Пашинян поздравил Си Цзиньпина и Ли Цяна с 76-летием образования КНР
|Отклонена кассационная жалоба Джалала Арутюняна. Он будет сидеть в тюрьме
|Депутат НС: Серверы Национального Собрания РА представляют собой "проходной двор"
|Встреча Арсена Торосяна с турецким министром - ярой антиармянкой, всего лишь трюк для того, чтобы ещё больше раздуть пропагандистский пузырь <армяно-турецкой дружбы>: Гегамян
|В связи с шатдауном посольство США в Армении ограничивает свою работу
|Адвокат Нарека Оганяна: Следственный комитет Армении выбрал недопустимую линию поведения
|Как пользоваться платформой Rate.Trading
|Армянский премьер и комиссар СЕ по правам человека обсудили вопросы укрепления демократии
|На швейной фабрике в Ереване произошел взрыв, госпитализированы 4 человека
|Пашинян в ПАСЕ заявил о нереалистичности возвращения арцахцев, а также опасности <этой темы для мирного процесса>
|Пашинян призвал европейского парламентария воздержаться от использования нелигитимной лексики в частности - т.н. <Зангезурского коридора>
|Пашинян рассказал о перспективах Армении в ЕС
|Финансово грамотны с Idram и IDBank: встреча в лагере Айорди
|Депутат от правящей партии намерен снова ввести в оборот проект по сокращению срока военной службы
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест