Четверг, 2 Октября 2025 16:51

АрмИнфо.Благотворительный фонд Туфенкян строит новый жилой квартал в селе Сваранц Сюникской области для переселения 20 семей из Арцаха. Участок земли площадью 4 гектара для строительства квартала был предоставлен фонду муниципалитетом Татевской общины.

По словам организаторов, самым важным условием успеха проекта является создание комфортных условий для людей, чтобы они оставались в селе и продолжали строить своё будущее на родине.

С этой целью фонд начал реализацию проекта с создания инфраструктуры в Сваранце, в рамках которой особое и важное значение имеет строительство детского сада. Отметим, что в населенном пункте никогда не было детского сада — даже в советское время, когда село было густонаселённым. Расходы на строительство детского сада полностью взял на себя IDBank, предоставив 10,000,000 драмов в рамках программы «Бок о бок».

Детский сад разместится на втором этаже отремонтированного здания местного общественного центра. Рядом будут расположены кухня и санитарные узлы. В детском саду будут обустроены зоны для обучения, игр и сна, соответствующие возрасту детей, с подходящей мебелью и удобствами, в игровой зоне будет мягкое покрытие, а также предусмотрены другие условия, удобные для детей.

Программа «Бок о бок», помимо поддержки наших соотечественников, вынужденно покинувших Арцах, также отражает одно из важнейших направлений социальной ответственности IDBank — развитие регионов.

Напомним, что программа корпоративной социальной ответственности IDBank «Бок о бок» была запущена в 2024 году и за это время реализовала ряд мероприятий, направленных на поддержку трудоустройства и поощрение образования арцахцев через образовательные инициативы.