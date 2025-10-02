Четверг, 2 Октября 2025 16:30

АрмИнфо.Чрезвычайно важно, чтобы как государственные органы, в том числе правоохранительные, так и все заинтересованные стороны, в том числе сторона защиты, учитывали, что в подобных ситуациях принцип презумпции невиновности, а также соблюдение различных процессуальных принципов, связанных с делом, имеют крайне важное значение.

Подобным образом 2 октября журналистам в ходе брифинга Омбудсмен Армении Анаит Манасян прокомментировала дело об убийстве главы общины Паракар Володи Григоряна, где главным подозреваемым проходит Нарек Оганян.

Относительно защиты прав лиц в рамках уголовного производства, она отметила, что Офис Омбудсмена запрашивает разъяснения у уполномоченных государственных органов. <В связи с данным случаем работа всё ещё продолжается. Поскольку, похоже, что только сейчас звучат публичные заявления>, - сказала Манасян. В этой связи Защитник прав заметила, что в случае реализации соответствующих полномочий выступит с публичным комментарием по вопросу. Но на данный момент она отказалась говорить о нарушениях, поскольку в процессе должны будут еще выявлены и обнародованы возможные проблемы.

Манасян также добавила, что важно максимально серьезно подходить тому, чтобы не допустить лишних заявлений и более корректным образом выстраивать общественную коммуникацию.

Напомним, что 7 месяцев назад, в результате вооруженного нападения на дом главы администрации села Мердзаван укрупненной общины Паракар Армавирской области Армении Мгера Ахтояна, погиб двоюродный брат Ахтояна - Григор Оганян, еще один человек получил ранения. Тогда, в качестве подозреваемого был арестован брат главы Паракара Володи Григоряна - Пайкар Григорян, который находится под домашним арестом.

Днями же ранее в Мердзаване убили самого главу Паракара. Главный подозреваемый по делу - Нарек Оганян (брат убитого Григора Оганяна).