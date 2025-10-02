Четверг, 2 Октября 2025 16:21

АрмИнфо.В связи с убийствами в Паракаре 2 октября отстранён от должности начальник Армавирского областного управления Службы национальной безопасности Гарик Барсегян. Эту информацию подтвердила СНБ. Приказом главы Службы Андраника Симоняна начальником Армавирского областного управления СНБ назначен Акоп Петросян.

Напомним, что 23 сентября в селе Мердзаван Армавирской области были убиты глава общины Паракар Володя Григорян и его друг, сотрудник уголовной полиции Карен Абрамян. После этого инцидента были отстранены от должности начальник Армавирского областного следственного управления Следственного комитета Грачья Казарян, начальник Армавирского областного управления уголовной полиции Артур Бдоян и прокурор Армавирской области Ваан Саркисян.