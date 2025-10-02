Четверг, 2 Октября 2025 16:20

АрмИнфо.В рамках саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене премьер-министр Никол Пашинян провел краткие контакты с зарубежными коллегами.

В частности, как сообщает пресс-служба Пашиняна, глава правительства обсудил вопросы двустороннего интереса с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, председателем Европейского совета Антонио Костой, премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, премьер-министром Эстонии Кристианом Михаилом, президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Фарерских островов Акселем Йоханнесеном, премьер- министром Албании Эди Рамой и другими коллегами.