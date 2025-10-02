Четверг, 2 Октября 2025 16:19

АрмИнфо. Как дьявол боится креста, так и элита правящей в Армении партии "Гражданский договор" боится смены власти. Об этом на своей странице в Facebook пишет бывший заместитель министра обороны РА Артак Закарян.

По его словам, один из представителей правящей силы при полном отсутствии политической ответственности, заявляет, что "как вампиры боятся света, так и оппозиция боится слова "мир". "Представитель "фракции", проводящей вампирскую политику ценой тысяч жизней, крови и достоинства армянского народа, беззастенчиво пытается свалить вину за мир на оппозицию. Вы не имеете никакого отношения к миру. Вы полностью связаны с теориями заговора, хранилищем невежества и растущими турецкими аппетитами. Вы не знаете цены ни миру, ни войне, ни национальному достоинству, ни родине. Вы умеете лишь считать свои доходы, которые получаете от своего мандата. И как дьявол боится креста, так и вы боитесь смены власти, потому что знаете, какое бедствие вы причинили нашему народу", - отметил Артак Закарян.

Он добавил, что мир - это не товар или услуга, которые можно купить у Вашингтона за счёт Сюника и привезти обратно, чтобы продать народу по цене избирательного бюллетеня. "Вы ничего не сделали для этой страны, кроме как разрушений, лишения родины, катастроф и потерь В этот раз удача вам не улыбнётся, и вы больше не сможете обмануть армянский народ. Прочный и полный мир установится в результате внутренней и внешней безопасности государства, сбалансированной и выгодной политики после вашего отстранения от власти. Тогда мы увидим, кто на самом деле боится слова "мир"?, - отметил экс-министр обороны.