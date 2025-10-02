Четверг, 2 Октября 2025 15:58

АрмИнфо. Глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян на заседании суда 2 октября потребовал представить экспертизу его разговора с участниками движения "Священная борьба", на основании которой и строится обвинение в отношении 18 участников и сторонников движения.

"Меня беспокоит один вопрос: эти записи прошли экспертизу или нет? Генеральный прокурор РА, по моим данным, заявила, что записи прошли экспертизу, но присутствует ли эта экспертиза в материалах дела? Абсолютно. Допрошены ли свидетели, проведены ли соответствующие следственные мероприятия и очные ставки? Нет, не проведены. Три раза мой адвокат Ованнес Худоян настаивал на проведении очных ставок, в ответ - никакой реакции. Я еще раз спрашиваю: экспертиза проведена или нет, и если она проведена, то почему ее нет в материалах дела", - заявил архиепископ.

В этой связи, адвокат Ованнес Худоян потребовал от суда отвода обвинителей. По его словам, обвинение не может строиться на основании монтажа записи разговора Галстаняна. Адвокат заметил, что отдельная часть разговора выведена из обвинительного заключения, чтобы представить его в ином контексте. В качестве доказательства он привел некоторые фрагменты, которые были несколько иначе представлены в материалах дела.

Напомним, что 25 июня были заключены под стражу 18 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба" во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти". В качестве доказательства их вины приводятся записанные разговоры между членами движения.