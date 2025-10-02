Четверг, 2 Октября 2025 15:49

АрмИнфо. 1 октября на сцене Академического театра им. Г. Сундукяна состоялось самое <неакадемическое> культурное событие Армении - открытие 23-го международного фестиваля исполнительского искусства HIGH FEST.

Старт фестиваля ознаменовался выступлением танцевального коллектива из Китая - BeijingDance/LDTX, который известен широкой публике своими исключительным стилем, сочетающим элементы модерна, экспериментальной хореографии и китайской культурной традиции. В Ереване они представили постановку Seeking Light (В поисках света), вовлекая зрителя в путешествие, где время замедляется, что позволяет исследовать течение жизни, увидеть его абсурдность без проблеска света, без его поиска, осознать его воздействие на наше восприятие окружающего.

Постановка чередовала свет и тьму, звуки и тишину, скорость и замедление, протест и покорение. Все это создавало эффект нарушения привычных границ времени - движения порой тянулись в пространстве, а каждое колебание тел словно хотело сообщить о внутренней трансформации. Сложное в чем-то для восприятия, но однозначно захватывающее представление хореографа-постановщика Вилли Цао сорвало бурю аплодисментов - армянский зритель оценил их выступление с неподдельным восторгом. Аплодисменты не смолкали после финального поклона, а публика долго не могла отпустить артистов со сцены.

И если верить основателю фестиваля и идейному вдохновителю HIGH FEST Артуру Гукасяну - восторг зрителя продолжится на протяжении всех фестивальных дней. Как он отметил в беседе с журналистами, . Столица с 1 по 8 октября будет насыщена представлениями - как на театральной сцене, так и под открытым небом. Зрителей ожидают экспериментальные постановки - танцы теней, танцы на стене, что будет сопровождаться светозвуковыми эффектами и современными технологическими решениями. <Эффекта <Вау> будет много в этом году>, - пообещал Гукасян.

При этом он обозначил, что современный театр отнюдь не является шоу, а площадкой для того, чтобы сегодняшние деятели культуры транслировали различными современными способами то, что хотят. А зритель, невзирая на то является данное представление иммерсивным или классическим, был полностью погружен в то, что происходит на сцене. Постановка может не понравиться, но обязательно не забудется. <И вообще, театр бывает либо современным, либо мертвым>, - подчеркнул глава фестиваля.

Он отметил, что цель искусства - сделать зрителя более понимающим, воспринимающим сложные культурные продукты, чтобы, образно говоря, исключить вопрос <Что это было?>.

На вопрос корреспондента АрмИнфо, можно ли, за более чем 20 лет, назвать ереванского зрителя понимающим или воспринимающим сложные художественные замыслы, Гукасян отметил, что с одной стороны - да, однако социально-культурная активность городу нужна в течение 365 дней. В этой связи он напомнил, что, начиная с 2020 и по 2023гг.

HIGH FEST ввиду известных печальных событий несколько сузил свои масштабы - проходил и в онлайн режиме, и в гибридном формате. Следовательно, 2024 год ознаменовался тем, что зрителя пришлось заново приучать, заново работать с ним. <Зритель может забыть, что он зритель>, - подчеркнул Гукасян. При этом он заметил, что HIGH FEST должен стать фестивалем, как для профессионалов, так и обывателей.

В беседе с журналистами глава HIGH FEST анонсировал и образовательный компонент фестиваля, сообщив, что состоится конференция <Круглый стол>, которая объединит руководителей престижных театральных фестивалей и деятелей культуры. В ходе мероприятия участники обсудят современное исполнительское искусство, роль зрителя в нем, влияние повестки, проблемы и вызовы, что получилось за эти годы, а что еще предстоит сделать. Отвечая на вопрос АрмИнфо, Гукасян также сообщил, что по традиции фестиваль будет содержать армянскую и иранскую программы. <Мы хотим, чтобы армянские постановки оказались на сценах различных международных фестивалей. Это ведь тоже компонент нашего HIGH FEST-а, то есть презентовать в Армении то, что происходит в мире, но и быть промоутером того, что транслируют в Армении>, - сказал он, заметив, что международные делегации, приехавшие на фестиваль заинтересованы происходящим на театральных подмостках нашей страны.

Отметим, что в этом году мэрия Еревана направила 16 млн. драмов на поддержку в проведении HIGH FEST, и Министерство образования, науки, культуры и спорта - 8 млн. драмов.

В этом году HIGH FEST также сотрудничает с Фестивалем Avignon OFF. Фестиваль включён в список 24 лучших фестивалей Европы по версии EFFA (Европейской ассоциации фестивалей) и проводится в Армении с 2023 года. За более чем два десятилетия в фестивале приняли участие свыше 500 иностранных компаний, 5000 участников и гостей. В этом году в

HIGH FEST примут участие театралы из 11 стран, в том числе Бельгии, Китая, Франции, США, Венгрии, Южной Кореи, Нидерландов и др. Общее число участников фестиваля превышает 100 человек, включая известных гостей, таких как: Бартош Шидловский, Ирина Жукова, Микела Панелла и др. В международной программе ожидаются постановки следующих коллективов: театр Benchaa (Нидерланды), театр FORСE (Южная Корея), Sacred Places (Бельгия), танцевальная компания PR-Evolution (Венгрия) и др. В рамках HIGH FEST также пройдут мастер-классы с участием международных экспертов.

Программа фестиваля представлена по ссылке: https://www.facebook.com/highfest/posts/pfbid03VFdUYZQrMH2CsJu58GvxUSFnnEC9tYeg9 ibmmucFwvTA5cnRRC3x6u4pyVEusiol