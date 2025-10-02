Четверг, 2 Октября 2025 15:49

АрмИнфо.В Копенгагене, в рамках 7-го саммита Европейского политического сообщества, премьер-министр Никол Пашинян с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили Вашингтонские договоренности, сообщает пресс- служба армянского кабмина.

Согласно источнику, в ходе встречи премьер-министр Пашинян и президент Макрон обсудили ход и перспективы развития многосекторального сотрудничества между Арменией и Францией. Стороны подтвердили высокий уровень привилегированных отношений, установленных между Арменией и Францией, и подчеркнули важность реализации новых совместных инициатив.

Были также обсуждены вопросы, касающиеся регионального развития, договорённостей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира, и реализации проекта TRIPP.

Президент Франции подтвердил неизменную поддержку своей страны независимости и суверенитета Армении, а также повестки демократических реформ. Премьер-министр Пашинян поблагодарил Францию за всестороннюю поддержку, оказываемую Армении на этом важном этапе.

Стороны договорились продолжить тесные контакты на двусторонних и многосторонних площадках.