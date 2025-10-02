Четверг, 2 Октября 2025 15:43

АрмИнфо.Правительство Армении 2 октября на очередном заседании одобрило реорганизацию ГНКО <Музей дружбы армянского и русского народов> путем слияния с ГНКО <Национальная галерея Армении>, создания филиала <Музей социалистических культур>.

Как говорится в пояснении к документу, Музей, являясь филиалом Национальной галереи Армении, должен быть преобразован в Музей социалистических культур. Основной целью музея станет изучение процесса становления и развития социалистической культуры посредством материалов изобразительного искусства, дизайна, кино и архитектуры, а также тематически меняющейся постоянной экспозиции.

В частности, музей представит ключевые моменты становления советской культуры в виде новаторских и аналитических сочетаний произведений искусства, предметов быта, аудиовизуальных материалов, моды и архитектуры.

<Богатейшие и разнообразные собственные фонды музея будут регулярно пополняться материалами из Национальной галереи и частных коллекций, что обеспечит научный оборот и доступность этих экспонатов.

Таким образом, музей станет уникальной площадкой для критического переосмысления социалистической жизни и визуальной культуры. Он будет предлагать многоплановые выставочные, образовательные и исследовательские программы, которые будут в значительной степени способствовать вовлечению различных групп посетителей и популяризации музея.

Включая в себя не только советский, но и международный опыт и историю социализма, музей обретет уникальное положение во всем регионе, благодаря чему значительно расширит свою значимость и привлекательность за пределами Армении, став одним из важнейших культурных центров города Абовяна и всей Армении>, - говорится в документе.

В результате реорганизации произойдут лишь изменения руководства и названия, а музей будет функционировать на прежнем месте, как филиал Национальной галереи Армении.