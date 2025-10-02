Четверг, 2 Октября 2025 15:42

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Азербайджан до 4 ноября представить отчет о состоянии 23 армянских военнопленных, удерживаемых в Баку. Об этом в ходе пресс-конференции в Ереване сообщила руководитель Центра международного сравнительного права, правозащитник Сирануш Саакян.

Она также отметила, что помимо этого, ЕСПЧ потребовал воздержаться от действий, которые могут быть угрозой для их благополучия и физического состояния, особенно от тех, которые могут поставить под угрозу их жизнь. "Ожидаем, что 4 ноября Азербайджан представит некоторые подробности о состоянии пленных, сведения об их состоянии будут переданы также их семьям", - отметила Саакян.

Правозащитник подчеркнула, что с их стороны есть сомнения касательно достоверности информации, которую должен предоставить Азербайджан, поскольку информация часто искажена, и не соответствует действительности. "Однако, несмотря на это, мы придаем большое значение этому шагу, и считаем, что в условиях изолированности, она имеет большое значение, чтобы помочь нам сформировать некое представление о состоянии пленных", - подчеркнула правозащитник.

Она также обратила внимание, что Азербайджан пытается добиться отмены этих мер, и любыми способами противодействовать решениям, направленным на защиту пленных. В этом ключе правозащитник напомнила, что в прошлом месяце азербайджанская сторона ходатайствовала в ЕСПЧ об отмене решения о необходимости применения срочных мер в вопросе армянских военнопленных. "Причем, это было сделано наряду с закрытием офиса Международного комитета Красного Креста (МККК). Армянская сторона возразила этой просьбе, в связи с чем 24 сентября суд принял решение, что армянские пленные останутся под защитой особых мер Международных судов", - подчеркнула Саакян.

Правозащитник также коснулась намерения властей Армении отозвать иски из международных судов. В этом ключе она обратила внимание, что за всю историю деятельности ЕСПЧ не было такого случая, чтобы какое-либо государство обращалось для защиты прав граждан, а затем, на каком-то этапе, просто отказывалось бы от нее. Правозащитник отметила, что на данном этапе им пока не ясно, какой подход для себя выберет суд в этом вопросе, поскольку это беспрецедентный случай. "Однако, если взять за основу практику единичных случаев, когда в суд обращается отдельный человек, а не государство, то практика показывает, что ЕСПЧ не может автоматически завершить судебный процесс, особенно в случае, если дело имеет правовую ценность", - резюмировала Саакян.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.