Четверг, 2 Октября 2025 13:13

АрмИнфо.Оппозиционная фракция "Армения" не будет участвовать в обсуждениях по проекту заявления Национального Собрания РА "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном". Об этом говорится в распространенном заявлении фракции.

" Правящая в стране фракция "Гражданский договор" внесла проект заявления в повестку дня внеочередной сессии Национального Собрания 2 октября 2018 года, что является очередной попыткой Никола Пашиняна ввести общественность в заблуждение. Проект заявления не только не имеет ничего общего с реальным миром, в котором так нуждается наша страна, но и не отвечает правовым, политическим и минимальным требованиям для безопасной жизни Армении и армянского народа. Правящая сила предлагает высоко оценить достигнутые в Вашингтоне с Азербайджаном соглашения, которые, даже в случае подписания, должны пройти внутригосударственные процедуры в соответствии с Венской конвенцией о международных договорах и Конституцией Республики Армения.

Игнорируя это требование, "ГД" продолжает политику захвата государственных институтов. В заявлении, как и в любом соглашении, принятом в Вашингтоне, не содержалось требований об освобождении суверенных территорий Республики Армения азербайджанскими вооружёнными силами, скорейшем освобождении армянских военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане, о праве на безопасное возвращение армян Арцаха и о предотвращении уничтожения армянского культурного наследия в Арцахе. Это очередное унизительное заявление, создающее новые угрозы для Армении и армянского народа. Отвергая подобное поведение, фракция "Армения" Национального Собрания не будет участвовать в обсуждении антиармянской повестки. Данное заявление принадлежит исключительно "ГД" и не выражает коллективную волю Республики Армения и армянского народа", - говорится в заявлении.