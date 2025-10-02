Четверг, 2 Октября 2025 12:44

АрмИнфо.В Копенгагене состоялась встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщается на странице премьер-министра в Facebook, где также опубликовано 20- секундное видео без звука.

Напомним, что Никол Пашинян 1 октября отправился в Данию для участия в саммите Европейского политического сообщества, который состоится 2 октября. Как сообщает пресс- служба армянского правительства, в Копенгагене также запланированы двусторонние встречи Пашиняна с международными партнерами.