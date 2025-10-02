Четверг, 2 Октября 2025 12:43

АрмИнфо.Земельный участок в ереванском округе <Ачапняк> возвращено Республике Армения и закреплен за министерством территориального управления и инфраструктур (МТУИ). Решение принято 2 октября на заседании правительства.

Как говорится в пояснении к документу, Антикоррупционный суд Республики Армения своим постановлением от 2 июня 2025 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к Правительству Республики Армения, Марине Варданян и третьему лицу - Комитету кадастра РА - о признании недействительным договора купли-продажи, заключенного

01.02.2003 между мэром города Еревана и Марине Варданян, и государственной регистрации права собственности, произведенной на его основании.

На основании постановления от 5 августа 2025 года зарегистрировано право собственности Республики Армения на земельный участок площадью 735 квадратных метров, расположенный на левой стороне улицы Ованеса Шираза.

Также было предложено рассмотреть вопрос о передаче недвижимого имущества в ведение Комитета по управлению государственным имуществом МТУИ.

Как пояснила генпрокурор Анна Вардапетян, иск был подан в рамках защиты госинтересов и связан с уголовным делом, который был рассмотрен Антикоррупционным комитетом.

Напомним, Роберт Назарян был председателем КРОУ Армении в 2003-18 годах, вплоть до <бархатной революции>. До этого был мэром столицы, заместителем министра энергетики и министром транспорта и связи РА. В августе 2020 года Специальная следственная служба сообщала, что Назарян подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Армении. Следствие установило, что при активном участии Назаряна как главы регулятора ООО "Дзорагет Гидро", аффилированное с зятем экс-президента Сержа Саргсяна - Микаэлом Минасяном и владеющее гидроэлектростанцией, подпало под льготу, установленную для малых ГЭС. Для этого Назарян, без проведения надлежащих экспертных исследований и анализа предлагаемых изменений, игнорируя имеющиеся в РА возможности водных ресурсов и в результате этого статистику строительства гидроэлектростанций, через компетентное управление Комиссии разработал проект соответствующего решения. В итоге <Дзорагет гидро> была зарегистрирована в списке малых гидроэлектростанций, воспользовавшись возможностью продажи электроэнергии по более высоким и стабильным тарифам, получив в итоге от физических и юридических лиц, потребляющих электроэнергию в Армении, сумму в размере 7,05 млрд драмов.