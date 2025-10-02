Четверг, 2 Октября 2025 12:41

АрмИнфо.Мэр Гюмри Вардан Гукасян отреагировал на слова премьера Никола Пашиняна, назвавшего его <недоразумением>, которое <будет исправлено со временем>.

Накануне в парламенте, отвечая на вопрос депутата правящей фракции <Гражданский договор> Карена Саруханяна о заявлениях мэра Гюмри, <ставящих под сомнение суверенитет Республики Армения>, Пашинян заявил, что Гукасяна <должны просто вышвырнуть с политической и общественной арены тех, кто выступает с заявлениями против суверенитета Армении. Как? Политическими методами, всеми методами, применимыми в демократической стране. И я убеждён, что так и будет>.

<Я не опушусь до их уровня и не стану отвечать соразмерно слову <вышвырнуть. Но если премьер-министр Армении говорит <его следует вышвырнуть> об избраннике народа , о человеке, который 6 раз избирался мэром и 2 раза депутатом, я хочу сказать армянскому народу: <Посмотрите, кого избрали премьер-министром Армении>, - сказал Вардан Гукаясн в беседе с журналистами.

Мэр Гюмри задается вопросом: <им, что, больше нечем заняться?>.

<Наша страна сталкивается с внешними и внутренними проблемами. Что плохого сказал Вардан Гукасян? Если Россия, США или какая-либо другая страна посягнет на армянскую государственность, то станет моим заклятым врагом. Но сейчас я снова повторяю: чтобы сохранить армянскую государственность, мы должны быть в каком-либо союзе, но не по принципу превращения страны в губернию. Я говорил, что тот, кто выскажется против этих моих слов и напишет комментарии за деньги, - турецкоподданный негодяй. Я сказал именно это и не жалею>, - отметил Вардан Гукасян.

Как считает избранный мэр Гюмри, его оппоненты желают, чтобы Армения превратилась в турецкий виллайет. В этом ключе, убежден он, <Эрдоганы и Алиевы> дали им поручение избавится от тех, кто выступает против этого.

Напомним, что еще 16 апреля 2025 года на брифинге в мэрии после избрания новоизбранный мэр Гюмри от оппозиции Вардан Гукасян заявил, что выступает за Союзное государство Армении с Россией, по примеру Беларуси. Данную точку зрения он озвучивал неоднократно.